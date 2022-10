Cuisine : les recettes en trompe-l'œil ont la cote

Dans les cuisines d'un palace parisien, certains peaufinent leur talent d'illusionniste. Pour le chef pâtissier, le défi du jour est de créer de toutes pièces un dessert en forme de fruit de la passion. Pour cela : émulsion de fruit de la passion glacée, lit de mousse passion-mascarpone, enveloppe de chocolat blanc teinte avec du charbon végétal et de la poudre de betterave. Une fois en boutique, le produit fait plus vrai que nature. Dans ce palace, 50 "fruits" ont été créés en 12 ans.

Un succès international



Depuis quelques années sur les réseaux sociaux, les recettes trompe-l'œil ont la cote, et ce dans le monde entier. En Italie, un chef a réinventé le saucisson dans une version chocolatée. En Angleterre, moins appétissant, un cendrier à déguster. À Paris, un restaurant a bâti son succès sur cette recette. Les plats salés ont l'air de plats sucrés, et inversement. En huit ans, trois restaurants de ce type ont été ouverts à Paris. "Il y a un vrai potentiel à l'étranger et en province", confie la gérante.