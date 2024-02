Ce que l'on sait de l'intoxication de deux enfants à la bactérie E. coli, après avoir mangé du fromage

Deux enfants ont été hospitalisées en décembre pour de graves intoxications à la bactérie E. coli, ont affirmé leurs parents à France 2, vendredi 9 février, confirmant les révélations de plusieurs médias. Il s'agit d'une fillette de 7 ans et d'un bébé de 18 mois, sans lien familial mais originaires du Rhône. Toutes deux avaient récemment consommé du morbier, un fromage dont plusieurs références ont fait l'objet de rappels en raison de la présence potentielle d'E. coli, la bactérie qui était déjà en cause dans l'affaire des intoxications liées aux pizzas de l'usine Buitoni de Caudry (Nord). Les deux familles ont porté plainte contre X. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de ces deux cas.

Une fillette de 7 ans risque de perdre ses reins

Elise, 7 ans, est hospitalisée depuis fin décembre. "On l'a emmenée à la maison médicale de garde le 24 dans la soirée", alors qu'elle souffrait de maux de ventre, après avoir consommé du morbier la veille, a raconté son père à BFMTV. "Ils ont confirmé le diagnostic de la gastro, car ils ne pouvaient pas voir autre chose avec ce qu'ils avaient à disposition et au vu des symptômes qu'elle avait". La présence de la bactérie E. coli, qui peut provoquer des intoxications, a été décelée plusieurs jours plus tard.

Depuis, la fillette originaire de Saint-Etienne-des-Oullières (Rhône) est hospitalisée à Bron, près de Lyon. "Elle n'a toujours pas récupéré les fonctions de ses reins. Les chances sont d'ailleurs de plus en plus minces pour qu'elle les récupère", s'inquiète son père. "Elle ne peut plus faire de sport, elle ne peut plus aller se baigner...", confie-t-il à France 2. "On est branchés la nuit, donc on ne pourra pas partir en vacances, faire des week-ends'

Un bébé de 18 mois placé dans le coma

Une contamination similaire a eu lieu dans une autre famille du Rhône en décembre. Clara, une enfant de 18 mois, a elle aussi été hospitalisée après avoir victime d'une intoxication à E. coli, racontent ses parents à France 2 vendredi, comme l'avait rapporté BFMTV.

Elle aussi avait mangé du morbier, le 19 décembre, acheté cette fois à Meyzieu, en banlieue lyonnaise, rapporte BFMTV. Elle a subi une dialyse pendant trois semaines et a été placée sous coma artificiel durant 25 jours, détaille la chaîne, qui précise que la fillette est aujourd'hui réveillée, mais souffre des reins et garde une main gauche paralysée. "Elle se remet tout doucement, mais on est incapable de nous dire quelles seront les suites neurologiques", détaille sa mère à France 2. "Elle peine à marcher, on ne sait pas si elle va avoir une totale mobilité", ajoute son père, qui s'inquiète pour "ses facultés cérébrales", et donc "son futur".

Des morbiers rappelés par les autorités sanitaires

Les deux hospitalisations sont intervenues après l'ingestion de morbier, acheté dans des supermarchés E.Leclerc. Une variété de fromage dont plusieurs références ont fait l'objet de rappels en raison d'un risque de présence de la bactérie E. coli en décembre et en janvier. Ces rappels sont toujours présents sur le site officiel qui regroupe les alertes sur les produits dangereux. Certains, cependant, sont postérieurs à la consommation des fromages par les deux enfants du Rhône. "Toutes les références des produits concernés ont été retirées de nos rayons dans l'ensemble des magasins", répond à France 2 le groupe E.Leclerc, samedi.

"On a du mal à comprendre comment un rappel de produits peut être organisé de façon aussi inefficace", dénonce l'avocate Nathalie Goutaland, qui représente les parents des deux enfants intoxiqués. Ceux-ci ont porté plainte contre X, annoncent-ils à France 2.

Les autorités sanitaires avaient annoncé avoir demandé ces rappels de fromages, mi-décembre, après six cas de contaminations d'enfants de moins de 3 ans dans une crèche à Toulouse, tous sortis de l'hôpital depuis. Un lien avait été établi avec des fromages au lait cru produits par la société Route des terroirs dans une usine du Jura. Deux familles ont déposé plainte, a rapporté France Bleu Occitanie.

"On a effectué une analyse de causes, et il est ressorti qu'il y avait un écart vis-à-vis du plan de contrôle de la filière morbier. (...) Par principe de précaution, on a bloqué la totalité des fabrications et des affinages qui sont présents là-maintenant", expliquait alors un responsable de l'entreprise à France 3 Bourgogne-Franche-Comté.