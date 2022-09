Carrefour rappelle du fromage à raclette pour une suspicion de listeria

Les lots concernés par ce rappel massif étaient commercialisés depuis le 23 août et portent les numéros commençant par 1152223102. Ils ont été retirés des rayons mardi.

Si vous avez fait vos courses chez Carrefour ces derniers jours, vérifiez votre frigo. Depuis jeudi 22 septembre, le groupe rappelle dans toute la France du fromage à raclette, vendu en barquette de 400 grammes et commercialisé par sa marque distributeur Carrefour Original, pour une suspicion de contamination à la listeria.

#RappelProduit

LA RACLETTE CLASSIQUE - CARREFOUR ORIGINAL



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)



Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)

Motif : Suspicion de contamination bactériologique

Si vous possédez ce produit, ne le consommez pas et rapportez-le en magasin où vous serez remboursé de votre achat. Les personnes qui en ont consommé et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Pour plus d'informations, le service consommateurs de Carrefour est joignable au 0 805 500 120 du lundi au samedi, de 9h à 19h (appel non surtaxé).