Cambodge : au cœur d'une école qui lutte contre la malnutrition des enfants

Avec l'inflation qui touche le Cambodge, les plus pauvres n'ont quasiment rien à manger. Plusieurs associations militent pour l'apprentissage de l'agriculture à l'école, afin d'apprendre aux enfants à cultiver leurs propres légumes dès le plus jeune âge.

L'hôpital pour enfants de Siem Reap, au Cambodge, accueille des dizaines de nourrissons en détresse, qui souffrent de malnutrition. Dans le pays, les familles pauvres n'ont d'autre choix que de diluer le lait infantile avec de l'eau. Dans une école primaire de Siem Reap, les professeurs cherchent des solutions.

Des jardins potagers éducatifs

Chaque matin, avant la classe, des écoliers en uniforme se voient offrir un petit déjeuner. À base de riz, de soupe de poissons et de légumes, il est copieux et gratuit. Au Cambodge, les parents n'ont souvent ni les moyens ni le temps de leur préparer un repas. Le directeur de l'école compte aussi beaucoup sur les jardins potagers, qui remplacent désormais la cour de récréation. Un potager éducatif pour essayer de les emmener vers une nourriture plus saine.