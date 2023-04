Buitoni : le groupe Nestlé a passé un accord financier avec les familles des victimes

Un an après le scandale des pizzas contaminées Buitoni, Nestlé a signé fin mars des accords financiers avec 63 familles de victimes. Le montant des indemnités demeure confidentiel.

L’accord a été signé dans la plus grande discrétion fin mars entre Nestlé, le propriétaire de la marque Buitoni, et les familles de 63 victimes, intoxiquées après avoir mangé des pizzas surgelées. L’accord se chiffrerait en dizaine voire en centaine de millions d’euros pour l’ensemble des victimes. Un montant qui a fini de convaincre les familles, découragées par la lenteur du système judiciaire. L’affaire Buitoni a éclaté en mars 2022. Deux enfants sont décédés et des dizaines d’autres ont été hospitalisés.



L’audience n’aura donc pas lieu

Plus d’un an après le début de l’affaire, Nestlé n’est toujours pas mis en examen. "Il s’agit d’un processus sur lequel nous nous sommes mis d’accord, qui permet d’indemniser collectivement l’ensemble des victimes que je représente et qui en parallèle va évidemment mettre un terme à l’assignation que j’avais fait délivrer au mois de septembre pour 250 millions d’euros", détaille Me Pierre Debuisson, avocat de 63 victimes. L’audience prévue au tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) le 9 mai prochain n’aura donc pas lieu.