Pizzas Buitoni contaminées : "C'est trop facile de verser de l'argent", dit une maman qui veut faire condamner l'entreprise Nestlé

Cette mère d'une jeune victime réagit mardi sur France Bleu Nord à l'accord "d'indemnisation amiable" signé par Nestlé, clôturant le volet civil de l'affaire.

"C'est trop facile de verser de l'argent, Nestlé doit être condamné", plaide mardi 18 avril au micro de France Bleu Nord la maman d'un petit garçon contaminé aux pizzas Buitoni. Le groupe Nestlé, propriétaire de la marque Buitoni, s'est engagé à indemniser 63 victimes du scandale des pizzas contaminées par la bactérie E.coli en mars 2022. Les cas d'intoxications recensés étaient en grande majorité des enfants, dont deux sont morts.

>> Nestlé fera une proposition d'indemnisation à chaque famille après une "évaluation médicale" des victimes

Un accord "d'indemnisation amiable" a été signé le 31 mars dernier, clôturant le volet civil de l'affaire. Mais dans le Pas-de-Calais, une maman d'un petit garçon contaminé refuse cette indemnisation. "C'est injuste de faire cela, donner de l'argent aux familles pour payer ce qui s'est passé ce n'est pas correct", estime la mère de famille.

Elle préfère donc attendre un procès et de véritables excuses de Nestlé, insuffisantes selon elle : "En tant que famille d'enfant, on aurait aimé avoir des excuses de la part de Nestlé. On a failli perdre notre fils il y a un an et demi. On se dit que plus tard il aura peut-être des séquelles, alors non c'est trop facile de verser de l'argent".

"Pour moi, Nestlé doit être condamné pour ce qui s'est passé." La mère d'une victime dans l'affaire des pizzas Buitoni à France Bleu Nord

Plusieurs familles ont déposé plainte contre le groupe Nestlé. Une information judiciaire est en cours à Paris notamment pour homicide involontaire et blessures involontaires.