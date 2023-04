Solidarité : quand les supermarchés font appel à des "compagnons d'emplettes" pour accompagner les seniors

Dans certaines enseignes, les "compagnons d'emplettes" accompagnent les clients plus âgés. Un service gratuit et pratique, qui permet aussi de beaux moments d’échange entre les générations. Reportage dans un grand magasin de Montauban.

Marcel est plutôt du genre gourmand. À 79 ans, il vit seul et prend son temps pour faire ses courses. Aujourd'hui il découvre un nouveau service gratuit dans son supermarché : les compagnons d'emplettes. Une étudiante est employée quelques heures par semaine pour accompagner les clients qui le souhaitent. "Comme je vis tout seul, ça fait du bien de temps en temps de pouvoir discuter", dit le client du magasin. "On n'a pas l'impression de travailler. On créé du lien, on sociabilise", ajoute Anaïs Gene, 19 ans, étudiante.

Une dizaine d'enseignes ont souscrit

Dans ce supermarché, trois compagnons d'emplettes sont présents les lundis et vendredis matin. Discuter, orienter, donner un coup de main, le service est accessible à tous, mais les personnes âgées sont celles qui en ont le plus besoin. Une société de Perpignan (Pyrénées-Orientales) est à l'initiative des Compagnons d'Emplettes. Une dizaine d'enseignes partout en France ont déjà souscrit à un abonnement. Un petit investissement, pour prendre soin des fidèles clients.