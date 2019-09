Alimentation : un menu végétarien proposé une fois par semaine dans les cantines scolaires

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Depuis la rentrée, l'école Pierre Brossolette de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) propose chaque jour un plat végétarien à l'heure du déjeuner. Si certains enfants sont ravis de pouvoir alterner entre viande, poisson ou pâtes, d'autres ont du mal à se faire à l'idée. Tous les plats de cantine de la commune sont préparés dans une même cuisine centrale. Une quarantaine de recettes végétariennes ont déjà été élaborées avec l'aide d'une diététicienne pour respecter les besoins en protéines des élèves.

Ne pas exclure totalement des produits d'origine animale

"En apportant les bonnes protéines avec des légumineuses et des céréales, on arrive à des apports très importants et très bons pour la santé", explique Patrice Roland, directeur de la production en cuisine. Pour les élus de la commune, cette alternative végétarienne est devenue indispensable. Les nutritionnistes rappellent néanmoins qu'un menu doit introduire des œufs et des produits laitiers pour ne pas tomber dans un régime d'exclusion totale de produits d'origine animale. À partir du 1er novembre, un menu végétarien sera proposé au moins une fois par semaine dans toutes les cantines scolaires.

