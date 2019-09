Cantines scolaires : un repas végétarien obligatoire par semaine

Beaucoup de parents l'ignorent, mais la loi obligera à partir du 1er novembre 2019 la mise en place d'un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires. Une mesure qui fait grincer des dents. Pour autant, ces repas devront rester équilibrés, et mettront à l'honneur des protéines végétales comme les lentilles. À Joigny, dans l'Yonne, près de 10% des 300 enfants qui dépendent de la cantine de la ville ont déjà fait le choix de repas sans viande.

Deux à quatre fois trop de viande consommée

Il y avait ainsi un repas végétarien disponible. "Ce ne sera pas une découverte. Simplement, la nouveauté, c'est que ça devient obligatoire. Et je sais que bon nombre de mes collègues maires descendent un peu de leur chaise en disant : 'On pensait que c'était optionnel'", explique le maire de Joigny, Bernard Moraine. Selon un rapport de l'Agence régionale de sécurité sanitaire des aliments, les enfants mangent entre deux et quatre fois trop de viande dans les cantines.

Le JT

Les autres sujets du JT