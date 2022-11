Alimentation : plats cuisinés ou fait maison, quelle est la formule la plus économique ?

Le 20 Heures de France 2 a accompagné Farida Bedredine, mère de famille et autrice de cuisine, pendant ses courses. Elle a testé les différences en matière de prix et de nutrition entre les plats industriels la cuisine maison.

Quelles sont les différences de prix et de goût entre les plats industriels et le fait-maison ? Pour faire le test, le 20 Heures de France 2 a suivi Farida Bedredine, mère de famille et autrice de livres de cuisine. Au supermarché, elle scrute toujours les prix. "Je regarde la qualité, évidemment, mais je regarde aussi le prix. On ne va pas se mentir, les prix ont flambé", constate-t-elle. Légumes, viandes, beurre, oeufs : elle calcule et choisit le meilleur rapport qualité-prix.

Les carottes maison bien moins chères

Dans un autre chariot, elle a préparé les mêmes repas avec des plats industriels moyen-de-gamme. Chez elle, elle va préparer son menu pour quatre personnes. Pour les carottes râpées, elle a dépensé 7,40 euros pour des barquettes, contre 3,15 euros pour des carottes qu'elle a râpées elle-même. Sur le plan nutritionnel aussi, les carottes maison sont préférables. Dans la barquette, on trouve "du sucre [...], de l'amidon de pomme de terre, et puis des épaississants", signale-t-elle.