Une journée mondiale de la photographie : mettre l'instant sur pause

Le 19 août est célébrée dans le monde la photographie. Le plus ancien cliché date de 1826 et a été pris par Joseph Niépce. La photo, aujourd'hui exposée au Texas, le représente chez lui, il y a 194 ans.

La photographie, c'est tout simplement peindre avec la lumière. Parler de photographie, c'est avant tout parler des photographes. Ces femmes et ces hommes qui, en l'espace d'une fraction de seconde, sont capables de marquer la mémoire à vie de ceux qui découvrent leurs photos. Personne n'a oublié cette petite fille nue courant sous le napalm au Viêt Nam. Personne n'a oublié ce peintre perché en haut de la Tour Eiffel avec son pinceau. Tout le monde connaît la photo de cet homme debout devant quatre chars place Tiananmen. Il y a également la photographie de ces deux sportifs noirs, poing levé, aux Jeux olympiques de Mexico.

51 years ago #OnThisDay, Tommie Smith and John Carlos took their place in history, courageously standing on the Mexico City 1968 Medal Podium and making their historic protest as part of the Olympic Human Rights Project.



