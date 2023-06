Mali : les militaires au pouvoir obtiennent le départ de la mission des Nations unies

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Le Conseil de sécurité de l'ONU a entériné la fin du mandat de la Minusma. Les Casques bleus ont jusqu'à la fin de l'année pour quitter le Mali.

Vendredi 30 juin, le conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité la fin du mandat de la Minusma, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali. La junte militaire, au pouvoir à Bamako depuis 2021, avait instamment demandé, le 16 juin dernier, la fin du mandat onusien... laissant le champ libre au groupe Wagner. Les derniers Casques bleus devraient avoir quitté le pays d'ici la fin de l'année. Jusqu'au bout, le Mali (appuyé au Conseil de sécurité par la Russie, dont les mercenaires du groupe Wagner épaulent la junte sur place) avait demandé d'accélérer ce retrait du contingent onusien, de le précipiter, en trois mois.

C’était totalement irréaliste, ont répondu les fonctionnaires onusiens. La France avait mis dix mois pour évacuer du Mali sa force Barkhane, en 2022 et elle n'avait sur place que 3 000 hommes. Les Casques bleus de l'ONU sont, eux, plus de 14 000, militaires, policiers et civils, issus de 60 pays différents. Un tel casse-tête logistique ne pouvait être résolu en trois mois.

La junte au pouvoir appuyée par Wagner

Les reproches des Maliens à l'endroit de la Minusma, et qui expliquent leur dénonciation de la mission onusienne, sont assez flous. Publiquement, le pouvoir de Bamako stigmatise le fait que les casques bleus de l'ONU ne soutiennent pas assez les Forces armées maliennes (et le groupe Wagner) dans leur lutte contre les attaques des djihadistes affiliés à Al Qaida ou à l'Etat Islamique. Mais ce soutien militaire n'a jamais été dans le mandat des Nations unies au Mali : c'était la France et l'opération Barkhane qui étaient censées jouer ce rôle.

Les Casques bleus étaient, eux, mandatés pour "sécuriser" le pays : organiser plutôt des opérations de police, protéger les populations par leur simple présence. Ils devaient également concourir à la mise en œuvre des accords d'Alger qui, en 2015, ont mis un terme à la rébellion touarègue dans le nord du pays. Ils avaient aussi pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux au Mali. Et c'est manifestement ce volet "droits de l'homme" qui gênait le plus les militaires au pouvoir à Bamako.

Le massacre de Moura, un détonateur

Concrètement, c'est un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU publié le 20 mai 2023 qui, pour la junte, a fait déborder le vase. Basé sur près de 200 témoignages directs, ce rapport dénonçait un véritable massacre commis par les Forces armées malienne et les hommes de Wagner dans le bourg de Moura, dans le centre du pays, en mars 2022. Près de 500 civils avaient été passés par les armes, les hélicoptères russes n'hésitant pas à bombarder le marché de Moura.

Ce départ des Casques bleus risque d'accélérer la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Selon les données recueillis par l'Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), qui cartographie précisément crises et conflits armés, le nombre de morts violentes a fait plus que doubler en 2022. Les groupes djihadistes, mais aussi les Forces armées maliennes et Wagner multiplient coups de force, rafles et exécutions.

La mort des accords d'Alger

Les manières de faire de Wagner, ressemblent beaucoup, au Mali, à ce que les mercenaires russes pratiquaient déjà en Syrie : bombardements aériens sans aucune attention portée aux civils, exécutions systématiques de tous les suspects de djihadisme (tous les hommes portant la barbe). Cela risque de jeter les populations victimes de ces exactions dans les bras des groupes armés terroristes.

Quant aux ex-rebelles Touaregs, ils sont désormais privés de l'intermédiaire qu'étaient les casques bleus dans leurs échanges avec le pouvoir à Bamako. La semaine dernière les Touaregs du nord-malien indiquaient qu'un départ des Nations-Unies signifiait "la mort des accords d'Alger" et, dans le même temps, une possible reprise des affrontements avec le pouvoir central.