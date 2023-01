Le procès par contumace de l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa va s'ouvrir en Biélorussie

Svetlana Tikhanovskaïa, 40 ans, en exil en Lituanie, est devenue le porte-drapeau de l'opposition. Elle a fui le pays après l'arrestation de son mari, leader de l’opposition, Sergueï Tsikhanovski. Et mardi 17 janvier, tout un symbole, au moment précis où son procès s'ouvrira par contumace, elle sera à Davos, au Forum économique mondial, pour convaincre les puissants de la nécessité d'aider l'opposition. Ce procès en dit long sur la détermination de la dictature au pouvoir dans ce pays de neuf millions d'habitants, cette Biélorussie que les opposants préfèrent appeler Belarus. Alexandre Loukachenko, deux ans et demi après le soulèvement populaire contre sa réélection truquée, s'en prend désormais aux opposants en exil. Il a fait modifier la loi en ce sens, et depuis début janvier, les exilés peuvent même se voir retirer la nationalité biélorusse. La mesure pourrait frapper des milliers de personnes qui pourraient ainsi devenir apatrides.

Svetlana Tikhanovskaïa risque 15 à 20 ans de prison. Elle est poursuivie pour 10 chefs d'inculpation dont "complot pour s’emparer du pouvoir". Et elle ne sera pas la seule exilée à être jugée par contumace à partir de ce 17 janvier : ce sera aussi le cas d'un autre opposant emblématique Pavel Latushko, ancien ministre de la Culture qui a fondé une sorte de gouvernement parallèle à Varsovie en Pologne.

Les procès se multiplient aussi contre les opposants restés dans le pays avec de nouvelles comparutions chaque semaine. Lundi 16 janvier, c'est le journaliste Andrzej Poczobut, figure de la minorité polonaise du pays, qui se trouvait dans le box, lors d'un procès à huis-clos dans la ville de Grodno, près de la Pologne. Poczobut, qui travaille pour le célèbre journal polonais Gazeta Wyborcza, est poursuivi pour "incitation à la haine". Il risque 12 ans d'incarcération.

Today the shameful trial against famous journalist & member of the minority Andrzej #Poczobut started in #Belarus. He held the regime accountable & dared to tell the truth about the situation in the country. Andrzej has serious health problems & must be released immediately! pic.twitter.com/hDyU6NvxwP