Le patron de Wagner réapparait dans une vidéo et affirme être en Afrique pour rendre "la Russie encore plus grande"

Evguéni Prigojine, le chef de la milice russe Wagner, assure être en Afrique et il appelle les volontaires à le rejoindre.

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé dans une vidéo, lundi 21 août, se trouver avec des combattants de son groupe en Afrique, où il travaille à "la grandeur de la Russie", appelant les volontaires à le rejoindre.

Fusil mitrailleur en main, le chef de la milice Wagner s'exprime face caméra en tenue de camouflage, dans une zone qui semble totalement désertique. À aucun moment il ne mentionne le pays dans lequel il pourrait se trouver, mais on peut penser à la Centrafrique, ou plus encore au Mali, où l'organisation paramilitaire est bien implantée, d'autant que dans son message, Prigojine évoque l'Etat islamique et Al-Qaïda qui se concurrencent dans la région. "Nous travaillons, dit Prigojine dans la vidéo. La température est de 50 degrés, comme on l'aime. Le groupe Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche. Il rend la Russie encore plus grande sur tous les continents, et l'Afrique encore plus libre. Je souhaite la justice et le bonheur au peuple africain, et le cauchemar à l'Etat islamique, à Al-Qaïda et aux autres gangsters."

Un appel aux volontaires

La vidéo d'Evguéni Prigojine, diffusée sur plusieurs chaînes Telegram dont celle intitulée Grey Zone sur laquelle il apparaît régulièrement, est accompagnée d'un numéro de téléphone et d'une adresse courriel pour le recrutement de volontaires. Il s'agit de la première vidéo où le chef russe apparaît face caméra depuis l'abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin dernier.

Fin juillet, Prigojine se félicitait du coup d'État au Niger et fustigeait les "anciens colonisateurs" occidentaux en promettant que Wagner était "en mesure d'instaurer l'ordre et de détruire les terroristes" dans le secteur. C'est un peu le même message qu'il semble délivrer dans cette nouvelle vidéo, d'autant que l'enjeu dans la région est capital, notamment depuis le dernier coup d'État au Niger. Si les Américains n'ont pas constaté d'implication de la Russie dans le putsch, ils ont noté toutefois des campagnes d'influence russe dans le pays avec des messages diffusés en français sur les réseaux sociaux nigériens. La bataille d'influence au Sahel n'est pas terminée et la possible présence du chef de Wagner en serait la preuve.

Evguéni Prigojine semble donc pouvoir aller où il veut, quand il veut. Le mutin, après son exploit plus ou moins orchestré de juin dernier où il a défié Poutine, a été signalé successivement à Minsk en Biélorussie, à Moscou, et désormais en Afrique. Véritable globe-trotter, Prigojine reste un homme fort que rien ni personne pour le moment ne semble pouvoir arrêter.