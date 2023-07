Guerre en Ukraine : le président biélorusse assure que le groupe Wagner n'est pas présent dans son pays

Mais où se trouve donc le patron de Wagner ? Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a assuré jeudi 6 juillet qu'Evguéni Prigojine, se trouvait en Russie et non "pas sur le territoire biélorusse". Selon lui, les combattants de Wagner sont, eux, "dans leurs camps permanents" en Ukraine et non dans son pays, "pour le moment".

Or, Evguéni Prigojine devait, d'après l'accord passé avec le Kremlin, s'exiler en Biélorussie, un pays allié et voisin de la Russie. Interrogé, le porte-parole du Kremlin a répondu de son côté que Moscou "ne [suivait] pas les mouvements" du patron de Wagner.

"Si vous les cherchez, vous ne les trouverez pas ici", a lâché un officier du ministère biélorusse de la Défense, recevant des journalistes au camp récemment bâti à Tsel, dans la région de Mogilev, dans le centre de la Biélorussie. Autour de lui, les 300 tentes, qui pourraient accueillir quelque 5 000 hommes, étaient vides. Dans une seule, on pouvait voir quelques gardes au repos.

Perhaps not surprisingly, guided Ministry of Defence trips to military facilities in #Belarus tell you … not very much. Except that #Wagner mercenaries haven’t been here & apparently don’t fancy it. #Tsel #Osipovichi pic.twitter.com/G7tMPxasQU