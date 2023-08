Evguéni Prigojine, le patron de Wagner, affirme se trouver en Afrique

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner ne dit pas dans quel pays il se trouve, alors que Wagner a une importante présence au Mali et en Centrafrique.

C'est sa première apparition face caméra depuis l'abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin. Evguéni Prigojine affirme dans une vidéo, lundi 21 août, se trouver aux côtés de combattants de son groupe paramilitaire en Afrique. Il déclare travailler à la grandeur de la Russie, et appelle les volontaires à le rejoindre.

Progozhin releases his first post-putsch video — from the Sahel. He says he is making Russia great again in Africa and doesn’t mind the 50 degree (centigrade) heat. pic.twitter.com/RUJw59NTBc — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 21, 2023

Evguéni Prigojine s'adresse à la caméra dans un paysage désertique, habillé d'une tenue de camouflage et montrant un fusil d'assaut. "Nous travaillons ! La température est de plus de 50 degrés, comme nous l'aimons. Le groupe Wagner effectue une mission de reconnaissance, rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre", déclare-t-il dans cette vidéo, diffusée par des chaînes Telegram proches du groupe paramilitaire.

Il appelle les volontaires à le rejoindre

Se présentant désormais comme le "cauchemar" des jihadistes du groupe Etat islamique et d'Al-Qaïda, le patron de Wagner appelle les volontaires à le rejoindre pour "remplir les tâches qui ont été désignées et que nous avons promis de remplir". Il ne dit pas dans quel pays il se trouve, alors que Wagner a une importante présence au Mali et en Centrafrique.

La vidéo d'Evguéni Prigojine, diffusée sur plusieurs chaînes Telegram qui revendiquent des liens avec Wagner, est accompagnée d'un numéro de téléphone et d'une adresse courriel pour le recrutement de volontaires.