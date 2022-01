Le Capitole : un an après

Dans les coulisses d’un reportage dont on se souvient un an après. Il s’agit évidemment de la couverture de l’intrusion du Congrès américain par les partisans pro-Trump l’an dernier. Avec Sébastien Paour.

Il y a un an, le 6 janvier 2021, Le Capitole à Washington subit la colère des partisans de Donald Trump qui estiment l'élection truquée. Sébastien Paour était sur place en tant que reporter. Aujourd'hui, correspondant de Radio France aux USA, il mesure la portée historique de l'évènement.

Scènes surréalistes, portes forcées, parlementaires évacuées, coup de feu mortel

Sébastien Paour descend de son taxi, et mesure l'étendue de la marée humaine partie de la Maison Blanche. Donald Trump vient d'y tenir un discours. Ce 6 janvier 21, le Congrès doit valider l'élection de Joe Biden sauf que le président sortant ne veut pas reconnaître la victoire de son adversaire. Il le promet sur twitter "la journée sera folle" et dans la capitale démocrate affluent depuis le début de la matinée bus et trains, emplis de militants trumpistes venus de tout le pays.

Au pied de la Maison Blanche, Donald Trump dit : "Nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais. Nous ne reprendrons jamais notre pays en étant faibles. (...) Vous devez être forts.".../...Je sais que tout le monde ici marchera bientôt vers le Capitole, pour pacifiquement, patriotiquement faire entre vos voix".

Alors qu'au Congrès, les parlementaires des deux chambres entament la procédure de certification des résultats de l'élection présidentielle, les manifestants tournent le dos à la Maison Blanche et marchent sur le Capitole. C'est à ce moment-là que Sébastien Paour rejoint le cortège. Impressionnant cortège, tant la foule dense comble tous les espaces avec ses drapeaux américains et pro-Trump.

Il règne à la fois une ambiance légère avec des accoutrements folkloriques, des sourires qui peuvent sous entendre l'idée d'une démonstration de force, par la seule présence massive et un environnement plus lourd avec des groupes chaussés de rangers et équipés, semble-t-il, pour des faits de violence. Ces deux ambiances vont se retrouver dans la même tentation de forcer les portes du Capitole. On connaît la suite.

9 janvier 2022 : Sébastien Paour se souvient de chaque minute de cette séquence

A un an d'intervalle, Sébastien Paour se souvient. Les images, inutile de les revoir à la télé, elles sont en lui. Le reporter a connu l'adrénaliine du direct permanent sur les antennes en saisissant immédiatement la gravité des faits. Un an après, les discours de commémoration font de cette intrusion un fait majeur dans l'histoire du pays. La démocratie a chancelé.

Bedford, Pennsylvanie. (RADIO FRANCE / SEBASTIEN PAOUR)

Pour cette commémoration, Sébastien a choisi de tourner un reportage à Bedford en Pennsylvanie. Dans ce village de 3000 habitants, 9 personnes sur 10 ont voté Trump. Et un bus est parti à Washington l'an dernier. Le reporter a vécu en immersion dans un basssin de population très marqué idéologiquement par les positions trumpistes, mais qui, un an après, ne cautionne pas les évènements du Capitole. Ils ne cautionnent pas non plus le silence de Donald Trump qui n'a pas bougé, pas dit un mot pour appeler à la raison, et rien que pour cela, ils ne voteront plus pour lui.

Ce 6 janvier 2021, la journée n'a pas été folle, elle fut sale. C'est une date qui restera comme une tache indélébile dans la mémoire collective américaine.