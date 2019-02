Prenez soin de vous. organisez un mariage éco-responsable

Les alliances ont été échangées le jour de mariage. (MAXPPP)

De plus en plus de couple font le choix d'un mariage éco-responsable, pour rester en accord avec leur mode de vie au quotidien. C'est ce que m'a expliqué Coralie Despinoy, de mygreenevent, qui organise trois "mariages verts" cet eté à Aix-en-Provence. Récup, fait maison et local. Ce sont les trois mots clés d'un mariage éco-responsable. L'objectif n'est pas de faire des économies (le budget sera globalement le même), plutôt de réduire le bilan carbone du mariage, que Coralie Despinoy estime à neuf tonnes de Co2, soit autant qu'un Français en un an.

Mariage vert, mode d'emploi

- Le lieu : idéalement, la fête doit se dérouler le plus près possible de vos invités, pour limiter leurs trajets. Sinon, pensez au covoiturage.

- Le menu : sans forcément aller jusqu'à proposer un repas végératien, vous pouvez déjà servir des produits locaux et de saison. Et distribuez les restes du repas, pour éviter le gaspillage.

- La table : évitez la vaisselle jetable. Chinez par exemple de vieilles assiettes dans les brocantes.

- La robe : pourquoi ne pas porter la robe de mariée de votre mère, retouchée par une couturière ? Vous pouvez aussi la louer, ou faire appel à une styliste utilisant des chutes de tissu ou des matières équitables comme les fibres de bambou, la soie.

- Les alliances : les plus jusque-boutistes se passeront un anneau d'olivier au doigt. Ce peut-être aussi la bague d'une grand-mère ramenée à votre taille ou encore de vieux bijoux en or, fondus et retravaillés par un joaillier. Faites attention à l'origine des matières premières, notamment des diamants, pour lesquels vous pouvez trouver des labels certifiant les conditions d'exploitation.

L'écologie, avant tout

- Les faire-parts : je vous conseille le papier ensemencé, qui contient de petites graines dans ses fibres. Une fois le mariage passé, vous plantez le faire-part, vous arrosez et des fleurs poussent en souvenir !

- Les fleurs : faites appel à un horticulteur local et distribuez-les à vos invités à la fin de la cérémonie.

-La déco : évitez le clinquant en vous amusant à détourner de vieux objets. Pensez à un coin détente insolite, avec par exemple un vieux canapé en cuir, posé au milieu du jardin.

- Le voyage de noce : à moins de choisir une destination proche, pensez à compenser votre trajet en avion en finançant des projets d'énergie propres ou de reforestation.