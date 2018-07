On s'y emploie. Quand les salariés refusent de reconnaître leur état de burn out

Le burn-out, une "maladie professionnelle" de plus en plus fréquente ; que l'on reconnaît chez les autres mais rarement sur soi. (MAXPPP)

Beaucoup de salariés ne veulent pas reconnaître qu'ils sont proches du burn out. Ces victimes du syndrome d'épuisement professionnel auraient tendance à sous-estimer leurs symptômes. Jean Pralong est psychologue et professeur en gestion des ressources humaines. Il vient de réaliser une étude que franceinfo vous révèle sur le déni de burn out.

On parle beaucoup du burn out depuis quelques années. On a même l'impression que tout le monde "fait son burn out". Or, Jean Pralong a constaté le contraire dans son étude.

On aurait tendance à nier son burn out

Jean Pralong : le burn out est un sujet très populaire, pas un tabou, et pourtant on constate qu'ils savent en parler quand il s'agit de quelqu'un d'autre, mais qu'ils sont très mal à l'aise quand il s'agit de savoir si eux-mêmes sont victimes ou pas d'un burn out.

Pourquoi passer ça sous silence ?

Jean Pralong : reconnaître qu'on est en burn out c'est dire qu'on en est un peu responsable, les managers et l'organisation de travail sont en arrière plan et celui qui est en burn out a un défaut, une faille, une faiblesse.

Dans les entreprises françaises, il y a de plus en plus de burn out selon vous ?

Jean Pralong : Moodwalk, l'entreprise avec laquelle on a travaillé estime qu'en France il y a 3,2 millions de personnes en situation de danger et 30.000 en situation de burn out.

Il faut rappeler les symptômes du burn out

Jean Pralong : on est très fortement impliqué dans une activité et elle ne vous rapporte aucune satisfaction. C'est le fait de travailler beaucoup sans avoir de résultats ou que ces résultats soient reconnus par votre hiérarchie.

Les symptômes sont très proches de ceux de la dépression, c'est à dire un état de fatigue intense et une forte dépréciation de soi-même. On peut passer à côté si on se voile la face. Il y a un mécanisme de déni qui est très puissant. On sait le voir chez les autres, on sait dire que c'est la faute de l'organisation, mais quand c'est sur soi, on nie les symptômes.