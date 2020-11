Remontées mécaniques fermées dans les stations de ski : et si on se mettait au "lama-luge" ?

Un télésiège vide dans les Alpes (illustration). (BERNARD AUZOU / MAXPPP)

Partons à la montagne, c'est une image, mais ça arrive bientôt la montagne. Pour nos amis experts qui ont leur Chamois, leur Fusée ou leur Étoile d'or, c'était un peu le coup de massue quand Jean Castex a annoncé que les remontées mécaniques resteraient fermées.

Je compatis évidemment, mais cela ne m'a pas beaucoup attristée, puisque je suis absolument nulle en ski, depuis l'époque du lit superposé dans le couloir à Réallon, je me suis braquée et j'ai préféré la fondue et le vin chaud.

Mais en montagne, il existe d'autres choses à faire que du ski. Par exemple, une idée que j'ai trouvée dans les archives de Campagne TV, une chaîne qui n'existe plus alors qu'elle était de très bon conseil pour les activités à la montagne, voilà ce que vous allez faire cette année : du lama-luge.

L'idée, c'est d'accrocher une luge à un lama. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce n'est que pour les enfants jusqu'à deux ans et ça coûte 35 euros l'après-midi, goûter compris. Sinon, j'ai 100 euros pour du chien de traîneau, ou 50 pour de la plongée sous glace. Et si vous n'avez pas envie de vendre un rein, pensez au ski de fond. C'est autorisé dès samedi dans un rayon de 20 kilomètres et pendant trois heures. On peut pendant ce temps-là penser aux exploits du champion Martin Fourcade.