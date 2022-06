On ne pouvait pas le rater. Covid-19 : c'est reparti pour un tour ?

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

Vous l'avez lu, entendu, vu... La voici, la voilà : la septième vague du Covid-19. Personnellement, j'en étais resté à la troisième quand on ne savait comment bien dire "Omicron".

Mais là, cette fois, ça commence quand même à sentir un peu moins bon. Et ça, c'est un indice implacable, l'odorat. D'ailleurs, le retour de notre Jean-François Delfraissy national ou encore le retour de Gilles Pialoux, chef des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, sur les plateaux télé ou radio, c'est, aussi, à notre échelle, un sentiment de "Ca sent pas très bon".

C’est reparti pour un tour ! @OliviaLeray revient sur l’énième retour du Covid et vous propose un petit jeu : juin 2021 ou juin 2022 ?



On ne pouvait pas le rater, c’est à réécouter ici ⤵️ https://t.co/M2veDlZZlq pic.twitter.com/q17J1o4PaV — franceinfo (@franceinfo) June 30, 2022

Et c'est le retour des mêmes questions - on les connaît celles-là aussi - : est-ce que le Covid va gâcher notre été ? D'ailleurs, on peut même faire un jeu, et aller voir ce que certains spécialistes disait déjà en juin 2021. D'ailleurs, on serait presque incapable de savoir si cela a été dit en 2021 ou ces derniers jours...



Résultat : depuis quelques jours, les autorités recommandent aux Français de remettre le masque dans les transports en commun, un mois de demi après avoir lever l'obligation. Et le gouvernement de miser sur un truc assez nouveau : Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, en appelle à la responsabilité collective des Français.