On ne pouvait pas le rater : "À table !"

Emmanuel Macron a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou. les deux dirigeants ont discuté de la crise ukrainienne installé autour d'une (très) longue table. Et ça n'a pas échappé à Olivia Leray.

Ce sont les mots les plus entendus de ces dernières 24 heures : désescalade, diplomatie, tête-à-tête, visage fermé et... table ! Oui le mot "table", sept points au Scrabble, pas plus, qui nous mettent en toupie depuis une journée.

Lundi 7 février, Emmanuel Macron a rencontré Vladimir Poutine autour d'une immense table en marbre blanc au Kremlin que l'on surnomme déjà "La table du rapprochement" et que l'on a longuement décrite dans la presse.

Ovale et rutilante, portant un bouquet sobre en son milieu, cernée par un liseré d’or et reposant sur trois colonnes à propos de la table de la rencontre dans Ouest France



Donc là, on comprend qu'il s'agit d'une super grande table. Toi avec tes deux rallonges tu peux aller te rhabiller. C'est la table où tu t'installes et où tu crie : "Passe-moi le sel !". Et qui dit grande table dit grand menu (ou l'inverse).

Voici d'ailleurs le détail :



Pommes trempées aux langoustines,

Raviolis aux épinards,

Soupe aux cinq espèces de poissons,

Sorbet au gingembre,

Steak d'esturgeon,

Viande de renne aux patates douces et aux mûres,

Tarte aux poires avec glace vanille.

Après ça, personne sur Terre ne peut continuer une discussion, c'est direct au dodo. En classe de quatrième, à l'époque de la cantine, on n'arrivait déjà plus à écouter le théorème de Thalès après des endives au jambon, alors là...

