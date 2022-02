Crise en Ukraine : la diplomatie reprend ses droits entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

De part et d’autre d’une table longue de cinq mètres, seuls, sans conseillers pendant cinq heures, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont échangé autour du dossier de l’Ukraine, lundi 7 février, à Moscou (Russie). Au terme des discussions, pas d’engagements concrets, mais de la bonne volonté et l’espoir que la Russie n’attaque pas l’Ukraine. "Le président Poutine m’a assuré de sa disponibilité à s’engager dans cette logique et sa volonté de maintenir ces équilibres et la souveraineté territoriale de l’Ukraine", a précisé Emmanuel Macron.

Non-expansion de l’OTAN

De son côté, le président russe a rappelé ses exigences, en premier lieu la non-expansion de l’OTAN, l’organisation que Vladimir Poutine n’a pas manqué de vilipender, remettant en cause son action pacifique. Le président russe s’est dit prêt à certains compromis sans en dire plus. Dans sa volonté de médiateur, Emmanuel Macron est désormais attendu à Kiev, en Ukraine, pour rencontrer Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.