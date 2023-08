Les grands défis technologiques de demain : l'agriculture autonome

Le dimanche à 8h26, 10h51 et 13h21

Le défi technologique du jour, c’est l’agriculture autonome, pas celle qui se passe des agriculteurs, mais celle qui associe robotique et intelligence artificielle, pour produire mieux et plus.

Le défi technologique, c’est de nourrir l’humanité en préservant la planète et les agriculteurs. Et la révolution est en marche. Piloter plusieurs tracteurs sans conducteur, depuis une tablette ou un smartphone, c’est désormais possible, avec ce tracteur autonome présenté l’an dernier au CES de Las Vegas, guidé par GPS avec une précision de 2 cm, pour ne pas abîmer les récoltes.

Il est assez impressionnant de voir ces flottes sans conducteur, sillonner les champs, comme sur cette propriété dans l’Arkansas, presque aussi grande que Paris, parcourue par 34 tracteurs, de jour comme de nuit. 20 salariés seulement, suffisent pour gérer toute cette surface.

200 m2 scannés par seconde

La lutte contre les mauvaises herbes bénéficie, elle aussi, directement, des avancées technologiques. Dire que depuis l’invention des pulvérisateurs motorisés en 1947, on pulvérisait et on pulvérise encore les champs sans distinction ! D’où le progrès que représente ce bras intelligent fixé, comme un balancier, sur un tracteur.

Un bras de 40 mètres de long, équipé de 36 caméras qui pointent vers le sol. Chaque minute, le tracteur parcourt l’équivalent de trois terrains de football. Et ses “yeux“ électroniques scannent le sol, à raison de 200 m2 par seconde. En un instant, ils font la différence entre les plants, identifient les mauvaises herbes, et aspergent chacune d’entre elles, sélectivement, avec, au final, jusqu’à 60% d’herbicide utilisé en moins.

Rien qu’aux États-Unis, cette technologie éviterait de pulvériser 55 millions de litres d’herbicides par an, pour une économie d’un milliard d’euros, sans parler du bénéfice environnemental, évidemment.

Près de 20.000 robots agricoles en France

Lui aussi se concentre sur les mauvaises herbes. Ce drôle de robot autonome s’appelle SentiV, il a été conçu près de Grenoble. Pas de roues, pas de pneus, mais deux larges rayons qui lui donnent un air d’araignée surélevée. Dans les champs, rien ne l’arrête. Il parcourt jusqu’à 20 hectares en une journée, et sur une seule charge, tout en cartographiant chaque mètre carré, y compris sous le feuillage, avec ses 2 caméras.

En France, en cinq ans, le nombre de robots pour la production végétale, a été multiplié par six, selon l’Observatoire des usages du numérique en agriculture. Et plus de 18.000 robots sont désormais dédiés à la production animale en France, dont les trois-quarts pour la traite automatique des vaches.