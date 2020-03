Mon info. Des plans du World Trade Center, récupérés au fond d'une poubelle, vendus 220 000 euros

Le World Trade Center, les deux tours jumelles à New York, le 2 juin 1994. (HENNY RAY ABRAMS / AFP)

On parle d'un emblème de l'Amérique et de New York en particulier. Un emblème qui est tombé un jour de septembre 2001, le 11. Il s'agit des tours du World Trade Center. Pas question de rouvrir l'enquête, non, mais le souvenir ressurgit en même temps qu'une trouvaille exceptionnelle.



Le New York International Antiquarian Book Affair, le salon des livres anciens de New York, qui a lieu tous les ans au mois de mars, a été le théâtre d'une vente aux enchères un peu particulière, ce week-end. Plus de 500 documents. Des plans originaux du World Trade Center. Pour une valeur totale de 220 000 euros.

Au fond d'une poubelle

Au-delà de la vente, c'est l'histoire de ces documents qui est intéressante. Ils ont été sauvés in extremis. En 2018. La fille de Joseph Salomon, l'un des architectes du World Trade Center, pensant que ça n'avait aucune valeur, les a tout simplement... jetés à la poubelle alors qu'elle vidait la maison de son père à Denver, dans le Colorado, après son décès. C'est un antiquaire de la ville qui les a retrouvés dans une poubelle quelques mois plus tard. Il pensait avoir trouvé des cartes anciennes. Avant de se rendre compte de sa découverte. Sous ses yeux, les plans du World Trade Center ! Il les a ensuite vendus à un prêteur sur gage, qui a décidé lui de les mettre aux enchères.



La fille de l'architecte s'est dite heureuse de voir que quelqu'un a su les récupérer et montrer leur vraie valeur. Et si au passage elle peut prétendre à un petit quelque chose elle n'est pas contre. Mais ce n'est pas gagné. La prochaine qu'elle jettera quelque chose, elle y réfléchira à deux fois.