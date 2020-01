Mon info. Les attentats du 11 septembre "sans doute orchestrés par la CIA" : la grosse boulette d'un éditeur de livres universitaires

Attentat du World Trade Center à New York, le 11 septembre 2001 (BER MURPHY / THE LIFE IMAGES COLLECTION)

L'éditeur n'a visiblement pas été assez vigilant avec la rédaction d'un manuel d'histoire. Un ouvrage destiné aux étudiants de Sciences Po et des classes préparatoires, édité par Ellipses. C'est un passage au sujet des attentats du 11 septembre 2001 qui fait polémique, et qui a été relevé par Conspiracy Watch, qui lutte contre les thèses du complot. Dans un paragraphe page 204, l'auteur de cette "Histoire du XXe siècle en fiches" écrit que les attentats du World Trade Center et du Pentagone ont été "orchestrés par la CIA", les services secrets américains. Voici le passage tel quel : "Cet événement mondial – sans doute orchestré par la CIA (services secrets) pour imposer l'influence américaine au Moyen-Orient ? – touche les symboles de la puissance américaine sur son territoire".



Une thèse complotiste dont se défend l'éditeur, Ellipses, qui explique à nos confrères du Nouvel Observateur que ça ne correspond "en rien à sa ligne éditioriale", que l'auteur a reconnu "une erreur de relecture" et que cela "portait à confusion". Pour autant, le manuel incriminé ne va pas être retiré de la vente, mais une note additionnelle sera ajoutée aux exemplaires encore en possession de l'éditeur, pour repréciser les choses.