Épisode 1. Le voyage jusqu’en Terre Adélie

C'est en Tasmanie, au sud de l’Australie, que le Dr Sophie Faille a embarqué avec une vingtaine de scientifiques et de techniciens, à destination de la Terre Adélie, la côte orientale de l'Antarctique. Là, se trouve la base scientifique française Dumont d'Urville, dans laquelle la médecin urgentiste va rester 15 mois, au milieu des glaces.

Le bateau, l'Astrolabe, est un navire polaire de l'Armée française qui effectue cinq rotations par an avec l'Antarctique. La traversée dure six jours pendant lesquels on observe le paysage avec des jumelles, on fait des mots fléchés, on joue aux cartes… Au bout d’un moment, on guette les premières plaques de banquise et certains commencent déjà leurs expériences scientifiques. Au fond de la cale du bateau, Sophie observe les scientifiques lancer des sondes dans l’eau pour mesurer la température et la salinité.

Les premiers iceberg vus depuis le bateau (© Terres australes et antarctiques françaises)

Au franchissement du 60e degré Sud, le bateau entre progressivement dans les glaces, ce qui nécessite une personne supplémentaire aux côtés du chef de quart, le "pilote des glaces". Sous les yeux de l'équipage apparaissent les premiers icebergs, les premiers manchots, et enfin l'Antarctique, un paysage "à couper le souffle."

