Réchauffement climatique : l'Antarctique subit une longue vague de chaleur hivernale

Le continent le plus froid de la planète a enregistré des températures de plus de 3°C au-dessus des normales saisonnières.

C'est le continent le plus froid de la planète. Et pourtant, l'Antarctique connaît lui aussi une vague de chaleur d'une durée exceptionnellement longue pendant son hiver, selon l'institut britannique spécialisé dans l'étude des régions polaires. "La durée de cette période de chaleur est inhabituelle", a souligné auprès de l'AFP Thomas Caton Harrison, expert au British Antarctic Survey, mardi 13 août.

Au mois de juillet, les températures moyennes du continent austral ont été 3,1°C au-dessus des normales saisonnières, selon lui. Cela en fait le deuxième mois de juillet le plus chaud, après juillet 1981, depuis le début des données en 1979. Les températures quotidiennes moyennes ont oscillé entre -34,68°C le 15 juillet et -28,12°C le 31 juillet, selon les données mises en ligne par l'université du Maine. Il faisait -26,6°C en moyenne sur le continent le 7 août, dernière date disponible. L'anomalie a même atteint en juillet +9 à +10°C sur une région limitée qui englobe la terre de la Reine-Maud et une partie de la mer de Weddell.

Un épisode de chaleur très long

Les anomalies de température sont fréquentes durant l'hiver antarctique, mais cet épisode sort de l'ordinaire par sa durée, selon les scientifiques. C'est la chaleur prolongée qui est "remarquable", insiste Thomas Caton Harrison. "Des données très préliminaires suggèrent que l'on pourrait être en bonne voie pour un hiver antarctique exceptionnellement chaud", ajoute-t-il.

Le continent blanc, battu par les vents et sans population permanente, est l'endroit le plus froid de la planète. Mais il est également touché par le réchauffement climatique mondial. Dans une étude publiée en juin dans la revue Nature Geoscience, des chercheurs estimaient qu'un nouveau "point de bascule" pourrait être sur le point d'y être franchi, l'Antarctique se dirigeant vers une "fonte incontrôlée" de ses calottes glaciaires en raison de l'eau désormais plus chaude de l'océan. Avec à la clé un risque d'élévation du niveau de la mer, lorsque la fonte accélérée dépasse la formation de nouvelle glace sur le continent, menaçant les populations côtières partout dans le monde.