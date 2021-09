Sommet mondial de la biodiversité, politique sanitaire du gouvernement… Les Informés du matin du 3 septembre

Le plateau des Informés du matin du vendredi 3 septembre. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, pour décrypter l’actualité du vendredi 3 septembre : Sophie de Ravinel, grand reporter au service politique du Figaro et Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix.

Les thèmes :

- Ecouter aussi les anti-vax, mais prolonger le pass sanitaire : le "en même temps" est-il tenable ? Au deuxième jour de sa visite jeudi à Marseille, Emmanuel Macron a multiplié les déclarations apaisantes à l’endroit de ceux qui contestent sa politique sanitaire. Il a par exemple rendu hommage à Didier Raoult, et expliqué qu’il fallait écouter aussi les réticences des anti-vax, tout en répétant qu’il fallait bien entendu se faire vacciner. Mais en agitant aussi l’hypothèse d’une prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre, alors que la loi fixe actuellement son terme à cette date. Le chef de l’Etat songe notamment à la situation tendue dans les DOM-TOM. Emmanuel Macron peut-il persister à vouloir contenter tout le monde au risque de… ne satisfaire personne ?

- Ouverture du sommet mondial de la biodiversité : l’environnement pèsera-t-il sur la campagne présidentielle ? S’ouvre vendredi à Marseille du congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature en présence d’Emmanuel Macron. Le rendez-vous sera-t-il déterminant pour essayer de sauver la biodiversité, de ralentir ou d’enrayer la dégradation des éco-systèmes et l’extinction du vivant ? La France se veut exemplaire notamment pour défendre des motions sur la préservation des mammifères marins et des forêts en Europe. Mais au-delà de cet apparent consensus, la situation continue de se dégrader à grande vitesse. Avec, notamment, encore un rapport du Giec alarmant en août sur le dérèglement climatique et l’impression que la campagne risque de se jouer sur des thèmes identitaires ou sécuritaires plutôt que sur l’environnement…