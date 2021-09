Marseille : Emmanuel Macron conclut sa visite par une journée consacrée à l'environnement

Après le social, les transports et l'éducation, l'environnement. La troisième et dernière journée d'Emmanuel Macron à Marseille (Bouches-du-Rhône), vendredi 3 septembre, sera essentiellement consacrée à la biodiversité et à la préservation des zones naturelles protégées.

>> Sécurité, écoles, transports, cinéma... Voici ce qu'il faut retenir du plan pour "Marseille en grand" d'Emmanuel Macron

Le chef de l'Etat devrait commencer la journée par une sortie en mer dans le parc national des Calanques pour évoquer la protection de la biodiversité, des océans et de la Méditerranée. Il y sera notamment accompagné par l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, a indiqué ce dernier sur Twitter.

Demain, je porterai auprès de @EmmanuelMacron l'urgence d'agir pour la #biodiversité et l'opportunité que représente le PFUE afin de prendre des décisions structurantes.⤵️https://t.co/4qr5YEanSp pic.twitter.com/SQExrowxIB — Nicolas Hulot (@N_Hulot) September 2, 2021

À midi, Emmanuel Macron déjeunera avec des personnalités impliquées dans la protection de l'environnement, avant d'inaugurer à partir de 17 heures le Congrès mondial de la nature. Organisé jusqu'au 11 septembre au parc Chanot par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), cet événement se tiendra en présence de chefs d'États, d'ONG et de citoyens engagés sur la question écologique dans plus de 160 pays. Le président de la République devrait y réitérer son souhait de mettre en place un traité international contraignant sur les déchets plastiques dans les océans.