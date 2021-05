Pass sanitaire, Rassemblement national en Paca... Les Informés du mardi 12 mai

Les Informés du matin du mercredi 12 mai. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Autour de Lorrain Sénéchal et Renaud Dély, Ivanne Trippenbach, journaliste politique à L'Opinion, et Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France Télévisions.

La majorité se déchire sur le pass sanitaire

Coup de théâtre mardi à l’Assemblée nationale : le Modem lâche LREM et vote contre l’article 1er du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de la crise sanitaire. Le parti a entendu ainsi manifester son indépendance et sa frustration d’être tenu à l’écart. Une nouvelle délibération a abouti la nuit dernière à l’adoption du texte mais ce désordre est à tout le moins embarrassant.

Le Rassemblement national aux portes de la région Paca ?

C’est le verdict de notre sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions : Thierry Mariani arriverait en tête au premier tour avec 15 points d’avance sur Renaud Muselier, 37% contre 22% si Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées (LREM) dépose une liste (17%), et 5 point d’avance, 39% conter 34% si elle y renonce. Surtout, le lepéniste Thierry Mariani l’emporte dans tous les cas de figure au second tour en cas de triangulaire avec Renaud Muselier et la gauche. 38 à 40 % des voix pour le RN, 34 à 36 % pour Renaud Muselier et 20 à 24 % pour la gauche unie.