Régionales en Paca : la liste RN de Thierry Mariani en tête au premier tour dans tous les cas de figure, selon notre sondage

La liste Rassemblement national conduite par Thierry Mariani arrive largement en tête des intentions de vote au premier tour des élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) qui auront lieu les 20 et 27 juin, selon un sondage Ipsos Sopra/Steria* pour franceinfo et France Télévisions publié mardi 11 mai.

Trois hypothèses ont été testées. La première est celle où La République en marche et Les Républicains ont deux listes distinctes. Dans ce cas, la liste de Thierry Mariani recueillerait 37% des voix, contre 22% pour la liste soutenue par Les Républicains et l'UDI menée par Renaud Muselier, 17% pour la liste soutenue par LREM/MoDem conduite par Sophie Cluzel, 17% pour la liste soutenue par Europe-Ecologie-Les Verts, le Parti socialiste, le PCF et Génération.s menée par Jean-Laurent Félizia, 5% pour la liste La France insoumise conduite par Marina Mesure et 2% pour la liste soutenue par Lutte ouvrière conduite par Isabelle Bonnet.

La deuxième hypothèse est celle où la liste LR est soutenue par LREM : dans ce cas-là, la liste du Rassemblement national recueillerait davantage de voix (39%), la liste LR/LREM/UDI/MoDem arriverait deuxième avec 34%, et la liste EELV/PS/PCF/Génération.s recueillerait 20% des voix.

La troisième hypothèse est celle où LREM ne présenterait pas de liste, sans toutefois soutenir la liste LR. Dans ce cas, la liste RN recueillerait 38% des voix, contre 34% pour la liste LR et 21% pour la liste EELV/PS/PCF/Génération.s.

Les électeurs RN sont les plus sûrs de leur choix

Dans tous les cas, au second tour, si toutes les listes qualifiées se maintiennent (avec triangulaire ou quadrangulaire), la liste RN menée par Thierry Mariani l'emporterait, avec entre 38% et 40% des voix. À noter que l'hypothèse d'un "front républicain", où les listes arrivées en troisième position et plus se désisteraient au profit de celle la mieux placée pour battre le RN n'a pas été testée. C'est le scénario qui s'était produit lors des précédentes élections régionales en 2015. Christophe Castaner, alors candidat socialiste, s'était désisté au second tour pour faire barrage au FN, permettant l'élection de la liste de droite. A noter qu''à l'époque, La République en marche n'existait pas.

D'après ce sondage, ce sont les électeurs du Rassemblement national qui sont le plus certains de leur choix : 84% d'entre eux assurent que leur choix est définitif, contre 47% pour les électeurs de la liste de gauche conduite par Jean-Laurent Félizia, 62% pour les électeurs LR et 63% pour les électeurs LREM.



Toujours d'après cette enquête, la principale préoccupation des électeurs est la délinquance (50% des sondés en région Paca contre 35% au niveau national), l'immigration (35%) et l'épidémie de Covid-19 (26%). Le système scolaire, les transports ou encore le développement économique, qui sont pourtant les principales prérogatives des régions, arrivent en bas de classement.

*Ce sondage Ipsos Sopra/Steria pour Radio France et France Télévisions a été réalisé par internet du 8 au 10 mai 2021, sur un échantillon de 1 000 personnes inscrites sur les listes électorales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentatif des habitants de la région âgés de 18 ans et plus.