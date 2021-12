Le gouvernement accélère face au variant Omicron, Eric Zemmour manque de parrainages... Les informés du matin du 22 décembre

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Les informés du matin Renaud Dély et Marc Fauvelle Du lundi au vendredi à 9h06

Autour de Nicolas Teillard et Jean-Rémy Baudot, pour décrypter l’actualité du mercredi 22 décembre : Myriam Encaoua, journaliste politique à LCP et franceinfo et Yannick Falt, journaliste au service politique de franceinfo.

Les thèmes :

- Le gouvernement accélère le rythme face au variant Omicron. Un conseil des ministres exceptionnel est organisé lundi 27 décembre pour présenter un projet de loi instituant le pass vaccinal, soit dix jours plus tôt qu’annoncé initialement. Le gouvernement prévoit une adoption du texte durant la première quinzaine de janvier. Par ailleurs, le gouvernement pourrait prochainement annoncer de nouvelles restrictions.

- Eric Zemmour met en scène ses difficultés à obtenir ses parrainages. Comme chaque candidat à l'élection présidentielle, il doit en effet obtenir 500 signatures d'élus pour pouvoir se présenter. Or, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il appelle les maires à le soutenir car il lui en manque encore 150 selon son équipe. Il dénonce un système fait pour "protéger les grands partis".

