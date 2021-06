La gifle d'Emmanuel Macron, les suites du déconfinement... Les informés du matin du 9 juin

Les informés du matin du mercredi 9 juin. (FRANCEINFO)

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, les informés du mercredi 9 juin sont Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France 2 et Fanny Guinochet, chroniqueuse économie à franceinfo.

Les thèmes

- Emmanuel Macron giflé, de quoi est-ce le symptôme ?

Le président de la République française a été giflé par un homme lors de son déplacement mardi dans la Drôme. L'agression a provoqué une condamnation unanime de l’ensemble du monde politique, toutes étiquettes confondues. Incident à caractère plutôt anecdotique ou symptôme de la dégradation d'un débat politique où la violence verbale et physique prend de plus en plus de place ?

- Suite du déconfinement, la reprise au rendez-vous ?

La troisième et avant dernière étape du déconfinement débute mercredi, avec la réouverture du service en salle dans les bars et restaurants, des salles de sport et des piscines couvertes, couvre-feu repoussé à 23 heures, arrivée du pass sanitaire. Nos débatteurs reviennent sur cette semaine, dont l'objectif posé par Emmanuel Macron est "de rouvrir dans le bon ordre la vie économique du pays et d’accompagner cette reprise", tout en ayant "de l’ambition partout, notamment pour l'emploi".