DIRECT. Emmanuel Macron giflé : l'homme interpellé est inconnu de la police, il suit plusieurs influenceurs d'extrême droite sur les réseaux sociaux

#REGIONALES Le résultat de notre premier sondage pour les élections régionales donne le Rassemblement national en tête au second tour en région Paca, même en cas de "front républicain". Le parti d'extrême droite, emmené par Thierry Mariani, culmine à 41% des intentions de vote dès le premier tour, largement devant la liste de droite et du centre menée par le président sortant, Renaud Muselier (34%) et la liste de gauche et des écologistes de Jean-Laurent Felizia (15%).