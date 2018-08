Les informés. Démission de Nicolas Hulot : "Il faut abattre les lobbys, parce qu'ils détruisent notre environnement immédiat et lointain"

Serge Orru, conseiller à la maire de Paris, ancien directeur général du WWF et proche de Nicolas Hulot, était l'invité de franceinfo mardi 28 août. (RADIO FRANCE)

La démission du ministre de la Transition écologique était au cœur du débat des informés de franceinfo mardi 28 août. Nicolas Hulot a assuré que la présence d'un lobbyiste, conseiller politique d'Emmanuel Macron, lors d'une réunion de la réforme de la chasse, a peut-être "achevé de [le] convaincre" de quitter le gouvernement.

Pour Serge Orru, conseiller à la maire de Paris, ancien directeur général du WWF et proche de Nicolas Hulot, "il faut abattre les lobbys. Parce qu'ils sont dangereux". Mais il a ajouté être "admiratif de leur efficacité et j'aimerais que le monde de l'écologie puisse avoir cette efficacité en matière de lobby". Serge Orru a aussi estimé que cette puissance des lobbys est dûe au manque d'écologie dans la formation des élites, notamment à l'Ena.

franceinfo : Ces lobbyistes, ces représentants d'intérêt, sont-ils des émanations du système capitaliste ?

Serge Orru : Il faut les abattre, je pense. Parce qu'ils sont dangereux. Parce qu'ils détruisent notre environnement immédiat et lointain. Ceci dit, je suis admiratif de leur efficacité et j'aimerais que le monde de l'écologie puisse avoir cette efficacité en matière de lobby. L'écologie, c'est un ensemble qui permet de réduire les inégalités sociales, de respirer un air potable. On n'est quand même pas venu sur la planète pour déforester les forêts, plastifier les océans, enlever tous les poissons des mers, pour rendre toxique nos sols et nos eaux. On n'est pas venu sur cette planète pour ça. Est-ce que vous avez vu un directeur de cabinet de Premier ministre ou de président qui ne soit pas énarque ? Je n'ai rien contre les énarques, mais je veux qu'ils soient formés pour justement vivre une planète vivante.

Les invités

Yaël Goosz, chef du service politique de France Inter

Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro

Serge Orru, conseiller à la maire de Paris, ancien directeur général du WWF et proche de Nicolas Hulot

François Siegel, coéditeur et directeur de la publication de We Demain