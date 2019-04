Les enfants des livres. Restez connecté avec la lecture de "Ctrl+Alt+Suppr" !

"Ctrl+Alt+Suppr", de B. PUARD (CASTERMAN / FRANCE INFO)

Ctrl+Alt+Suppr de Bertrand Puard, est une expérience inédite et connectée de lecture : depuis vendredi 15 mars 2019, vous pouvez découvrir en ligne le premier chapitre de Ctrl+Alt+Suppr.

Il en sera ainsi jusqu'au 19 juin 2019, date à laquelle le roman sera édité en version papier, par Casterman, en partenariat avec franceinfo. En attendant, chaque semaine, donc tous les vendredis, n'oubliez pas de vous connecter pour suivre cette aventure en ligne, et même participer à sa construction. En effet, vous, lecteurs, vous avez des choix à faire et ils pourront même influencer la suite de l'intrigue !

Pour lire Ctrl+Alt+Suppr rendez-vous sur le site dédié, ou sur le compte Instagram des éditions Casterman.

L'histoire

Zéphyr, un adolescent de 16 ans, perd sa grand-mère dont il était très proche. À la sortie de l'hôpital où il était venu lui faire un dernier adieu, il est "cueilli" par une limousine. A l'intérieur, un notaire qui souhaite lui parler du testament de sa grand-mère. Cette dernière lui lègue une entreprise florissante dont Zéphyr ignorait non seulement l'existence, mais qui, en plus, cache des activités secrètes. Il va accepter son héritage et en devenir le patron.

Le ministre de l'Écologie meurt soudainement avant d'avoir pu s'exprimer lors d'une conférence de presse pour annoncer sa démission et en expliquer les raisons. Sa fille Lisa veut trouver la vérité. En danger, elle doit prendre la fuite.

Nous en sommes maintenant au chapitre 5. Les thèmes abordés dans ce thriller sont les fake news, l'écologie, les jeux de pouvoirs.

L'auteur

Bertrand Puard a publié une quarantaine de romans dont trois trilogies :

Les Effacés (Hachette) - Prix Cognac 2012, Bleu Blanc Sang (Hachette), et L'Archipel (Casterman)

Vous pouvez aussi (ré) écouter les chroniques des enfants des livres : celle d'Anna sur le roman Alexandre et celle d'Alexandre sur la trilogie L'Archipel.





Pour découvrir le nouveau personnage de Selma et le thème des fake news avec Bertrand Puard, c'est ici :

"CTRL+ALT+SUPPR", Bertrand Puard parle de Selma & des Fake News --'-- --'--





L'équipe de "Ctrl+Alt+Suppr" ! (FRANCE INFO)

Et encore d'autres idées de lecture

Un peu de fantaisie

Hulot domino, de David Merveille, éditions du Rouergue (avril 2019, à partir de 3 ans).

Toute la fantaisie et la poésie du personnage fétiche de Jacques Tati retrouvées : des scénettes charmantes et drôles qui s'enchaînent grâce au découpage tout en finesse de la silhouette de Monsieur Hulot (en découpe laser s'il vous plaît !). Il faut dire que David Merveille la connaît bien cette silhouette, il a déjà fait trois albums inspirés du personnage de Monsieur Hulot : Le Jacquot de M. Hulot, Hello M. Hulot ! Et Monsieur Hulot à la page. Il paraît même qu'il travaille en ce moment à la réalisation d’un film d’animation le mettant en scène.

"Hulot Domino" de D. Merveille d'après Jacques Tati. (EDITIONS DU ROUERGUE)

Un peu de conte

La petite Poule Rousse et rusé Renard roux, de Pierre Delye et Cécile Hudrisier, éditions Didier Jeunesse (mars 2019, dès 4 ans)

Un conte revisité version moderne : renard et poule rousse sont carrément fluo et ça leur va tellement bien, et il y a plein de petites trouvailles très drôles à débusquer au milieu des illustrations qui mélangent dessins et collages.

"La petite poule rousse et rusé renard roux", de P. Delye et C. Hudrisier (EDITIONS DIDIER JEUNESSE)

Un peu d'histoire

L'Égypte des pharaons, de S. Lamoureux et F. Rébéna (avril 2019).

Peut-être pour compléter votre visite si vous avez la chance d'aller voir l'exposition à La Grande Halle de la Villette à Paris sur "Toutânkhamon, le trésor du pharaon", et pour les 9-12 ans passionnés d'histoire antique, 50 questions historiques et biographiques qui n’oublient pas de laisser la place à l’humour.

Ce livre fait partie de la collection Cétéki/Cétékoi des éditions Tallandier Jeunesse dont nous vous avions déjà parlé. Sont déjà parus : Cléopâtre, César, Jeanne d’Arc, Louis XIV, La Première Guerre Mondiale et Napoléon.

"L'Egypte des pharaons", de S. Lamoureux et F. Rébéna (EDITIONS TALLANDIER JEUNESSE)

Et une suite !

Le Gang des Prodiges, tome 2 Ennemis jurés, traduit par Guillaume Fournier, éditions Pocket Jeunesse (avril 2019, à partir de 13 ans).

Une histoire de super héros à retrouver ici, dans la chronique des enfants des livres avec la rencontre, en avril 2018, de Marissa Meyer lors de la parution du tome 1.

Nova, qui lutte contre les Renégats, responsables de la mort de sa famille, est prête à tout pour essayer de les éliminer. Pour arriver à ses fins, elle va infiltrer leur repaire. L'imprévu arrive : elle se lie d'amitié avec le fils adoptif des deux principaux Renégats, voilà qui bouleverse tous ses plans. Sa double vie va commencer à lui peser et elle risque beaucoup !

Et si vous voulez entendre le début du roman, c'est ici :

Les premières lignes du tome 2 du "Gang des prodiges" --'-- --'--





"Le gang des prodiges", tome 2, "Ennemis jurés", de M. Meyer (EDITIONS PKJ)

Le Labo des histoires

Alexandre, 17 ans, et Anna, 12 ans, sont tous les deux laborantins au Labo des histoires de Paris.

Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Et toujours le projet Anne Frank

A l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance, le Labo des histoires, en partenariat avec les éditions Calmann-Lévy et le Livre de Poche, et en coopération avec la famille d’Anne Frank, propose d’encourager des projets d’écriture inspirés par son œuvre.

Les enfants, adolescents et jeunes adultes sont invités à (re)découvrir Le Journal d’Anne Frank et à revisiter certains des thèmes universels qu’elle évoque. Jusqu'au 15 mai 2019, vous pouvez partager vos écrits sur une plateforme. Une sélection sera réalisée et présentée le 12 juin 2019 en miroir des textes originaux d’Anne Frank. Voici le lien pour tout connaître de ce projet.