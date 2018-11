Les enfants des livres. "Alexandre", le coup de cœur d'Anna

"Alexandre", de B. Puard (HACHETTE ROMANS)

Alexandre, l’intrépide Dumas, de Bertrand Puard, illustré par Raphaël Gauthey, paru aux éditions Hachette Romans (juin 2018) est la biographie très romancée de l'auteur qu'Anna a choisi de présenter.

De l’aventure... et de l’écriture aussi !

Le héros de ce roman s’appelle Alexandre, il a 11 ans, et dès qu’il le peut, il écrit. Rien d'étonnant à cela, il s'agit bien du grand Alexandre Dumas...

L’intrigue se passe dans le Nord de la France, à Villers Cotteret, ville d’origine d’Alexandre Dumas, à l'époque de la campagne de France. Les Cosaques sont aux portes de Paris et il faut fuir. La maman d'Alexandre lui ordonne de partir avec elle mais l'intrépide jeune homme désobéit. Il refuse de quitter la ville sans la belle Aglaé, la jeune orpheline qu'il aime en secret. Avec elle il va partir à la recherche de ses parents et d'un mysterieux personnage appelé Boudou.

Ce roman fait partie d’une nouvelle saga, signée Bertrand Puard, chez Hachette Romans, qui mêle à la fois littérature et aventure. Le dernier titre paru s’intitule Emile, l’intraitable Zola (août 2018).

Soyez au rendez-vous du Salon !

Du 28 novembre au 3 décembre 2018 se tient le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.

Lors du Salon, dimanche 2 décembre 2018 à 11h, Bertrand Puard, avec deux autres auteurs jeunesse, Julie de Lestrange et Sébastien Gendron, répondront aux questions des Enfants des livres, Emma, Noam et Alexandre, autour du thème "Jeux de pouvoirs" et de leurs romans, L'Archipel, La Nouvelle Arche et Kaplan.

Une autre rencontre exceptionnelle, à ne pas manquer Samedi 1er décembre 2018 à 14h, celle des Enfants des livres avec l'auteur américain Neal Shusterman. Lilou, Alexandre et Noam, laborantins au Labo des histoires de Paris, poseront toutes leurs questions à l'auteur sur le thème de "Quels mondes demain ?" autour de ses romans La Faucheuse, (à réécouter dans la chronique des enfants des livres du 18 novembre 2018), et Dry.

Pour retrouver tous ces rendez-vous, n'hésitez pas à consulter le programme du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil (SLPJ 2018)

Les enfants des livres ont aussi aimé

1 Côté BD

Dans la collection Les classiques en BD, Victor Hugo, J-M Coblence & S. Quod, éditions Casterman ((novembre 2018, à partir de 8 ans). Pour tout connaître de ce grand homme de lettres qui a marqué le XIXe siècle. Non seulement cette BD y retrace sa vie mais l'on y retrouve des extraits de ses plus belles œuvres.

"Victor Hugo" de J-M Coblence & S. Quod (CASTERMAN)

Toujours aux éditions Casterman, Monet et les Impressionnistes, de M. Augustin et B. Heitz (novembre 2018, à partir de 8 ans). Cette collection, L'histoire en BD, permet d'aborder l'histoire de l'art et les grands peintres et de partir à la découverte des différentes écoles.

"Monet et les Impressionnistes" de M. Augustin & B. Heitz (CASTERMAN)

Et pour les amoureux de l'histoire, avec un grand H et des petites bulles, les éditions Belin Jeunesse lancent des Bulles d'histoire, une collection "docus-BD" à lire à partir de 7 ans. Visitez Le Château de Versailles comme si vous y étiez en compagnie de Belle, la petite chienne de Louis XIV. De l'aventure et des faits historiques, quoi de mieux pour s'initier à la Grande Histoire !

"Le Château de Versailles", D. Joly & C. Germain (BELIN JEUNESSE)

Et enfin une BD qui se passe près du Château, aux portes de Versailles, et que l'on ne présente plus. Plus d’1 106 000 exemplaires vendus de la série, tous formats confondus. Le tome 4 des fameuses Colombes du Roi-Soleil, La promesse d'Hortense, d'Anne-Marie Desplat-Duc, Roger Seiter et Mayalen Goust, vient de sortir aux éditions Flammarion (novembre 2018, à partir de 11 ans).

"Les Colombes du Roi-Soleil, La promesse d'Hortense", A-M Desplat-Duc, R. Seiter et M. Goust (FLAMMARION)

2 Côté romans

Noam avait offert le tome 1 à Lilou dans Les enfants des livres du 7 janvier 2018. Gone est de retour ! Avec Monster, une nouvelle série signée Michael Grant, vous retrouverez les aventures des adolescents qui s'affrontent alors que de nouvelles météorites frappent à nouveau la planète... Editions PKJ, traduit de l'anglais par J. Lafon, (novembre 2018).

"Monster, Gone est de retour", M. GRANT (POCKET JEUNESSE)

Toujours en littérature fantastique : les dinosaures reviennent et l'on va suivre de nouvelles aventures avec Sky. Sa mission est de sauver la planète désormais devenue invivable. Sky Mundy et les dinosaures de Laura Martin, traduit de l'anglais par E. Betsch, tome 2, Nom de code : déluge. Editions Michel Lafon (juin 2018).

"Sky Mundy et les Dinosaures", tome 2, "Nom de code : Déluge", L. MARTIN (Editions Michel LAFON)

Beaucoup plus léger et Totalement givré, c'est le titre du 13e tome du Journal d'un dégonflé, à lire à partir de 8 ans (Seuil, Novembre 2018). L'hiver et bel et bien là, Greg et les siens sont carrément gelés !

"Journal d'un dégonflé", tome 13, totalement givré", J. Kinney (ÉDITIONS DU SEUIL)

Le Labo des histoires

Anna a 11 ans et elle est inscrite au Labo des histoires de Paris dirigé par Marine Noé. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.