Les enfants des livres. "Mortelle Adèle", la série coup de cœur de Victoria

"Mortèle Adèle, Jurassic Mamie", de Mr Tan & D. Le Feyer (EDITIONS DU TOURBILLON / LABEL GLOBULLE)

Victoria, 10 ans, est laborantine au Labo des histoires Provence Alpes Côtes d’Azur, dirigé par Laurie Thinot. Le labo des histoires est une association qui propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France et cette chronique a été réalisée en duplex grâce à France Bleu Provence.

L'été dernier elle avait présenté Le journal de Gurty, chronique que vous pouvez réécouter ici. Cette fois-ci, Victoria a choisi une autre série : la bande dessinée à succès de Monsieur Tan et illustrée par Diane Le Feyer, Mortelle Adèle. Son coup de cœur de l’été est paru aux éditions du Tourbillon, sous le label Globulle.

16 tomes au total et le petit dernier s'intitule Mortelle Adèle, Jurassic Mamie

Si vous ne la connaissez pas, vous verrez, elle est vraiment terrible cette Adèle, c’est un sacré phénomène ! Cette série se présente sous la forme de gags sur une ou deux pages, qui mettent en scène le quotidien de cette petite fille. Jurassic Mamie, parle donc de sa grand-mère et différents thèmes sont évoqués dans ce tome 16 : l’écologie, l’égalité des sexes, et la vieillesse bien sûr...

Victoria, laborantine et Laurie Thinot, directrice du Labo des histoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en duplex de France Bleu Provence (franceinfo / RADIO FRANCE)

Scoop !

Un Collector, avec des reprises et surtout des inédits, intitulé Mortelle Adèle au pays des contes défaits paraîtra en octobre 2019. Et puis pour la rentrée des classes, il y a même un agenda et un cahier de texte.

D'autres idées à lire

C'est Mira qui vous a présenté cette série dans la chronique des enfants des livres du 6 juin 2019, Hôtel Heartwood, de Kallie George. Elle est traduite de l'anglais par Béatrice Didiot, et iIllustrée par Stéphanie Graeginaux, aux éditions Casterman.

Mona la souris a atterri dans un hôtel situé au cœur de la forêt, un endroit luxueux et chaleureux, un jour de tempête. Elle s’y sent tellement bien qu’elle va s’y installer ! D'ailleurs, voici la devise de l'Hôtel Heartwood : "Nous croyons à la sécurité et au respect, pas à la force des crocs et des griffes". Une histoire attachante, comme Mona la souris, à suivre au gré des saisons pour des jeunes lecteurs de 8 à 12 ans qui aiment les animaux.

La série Hôtel Heartwood se décline au fil des quatre saisons

Tome 2, Un hiver si doux

Tome 3, Ensemble c'est mieux

Et le Tome 4, Enfin l'été, vient tout juste de paraître, le 3 juillet 2019

"Hôtel Heartwood, enfin l'été !" de K. George (CASTERMAN)

La guerre des clans, La vengeance de l'étoile filante

Ce hors-série vient de paraître aux éditions Pocket Jeunesse. Vous y découvrirez le destin d'Etoile filante, le nouveau chef du Clan du Vent. Cette série a été présentée par Emeline dans la chronique des enfants des livres le 22 juillet 2018.

"La guerre des clans", de E. HUNTER (EDITIONS PKJ)

AGENDA: LA FÊTE "PARTIR EN LIVRE"

Cette grande fête de la lecture pour la jeunesse, lancée par le ministère de la Culture et organisée par le Centre national du livre partout en France pour la 5e édition, propose des milliers d'évènements gratuits du 10 au 21 juillet 2019. Au programme, des rencontres avec des auteurs, des lectures, des activités créatives et ludiques autour de la lecture et toutes sortes de surprises !

Partir en livre en Seine-Saint-Denis, avec le Salon du livre et de la presse jeunesse, ce sera encore le cas cette année du 10 au 16 juillet. A ne pas manquer, 10 000 m2 seront dédiés à des attractions littéraires en plein air au sein du Parc départemental Georges Valbon de La Courneuve (Ile-de-France).