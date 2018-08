Les enfants des livres. "Le journal de Gurty, Printemps de chien", coup de cœur de Victoria

"Le Journal de Gurty, Printemps de chien", de Bertrand Santini. (EDITIONS SARBACANE)

Victoria, 9 ans, est une fidèle adepte du Labo des histoires. Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France.

Victoria est inscrite au Labo des histoires Provence Alpes Côtes d’Azur, dirigé par Laurie Thinot et cette chronique a été réalisée en duplex grâce à France Bleu Provence. Aix-en-Provence, c’est aussi là où est né l’auteur de ce roman.

L’auteur

Bertrand Santini est un auteur jeunesse. Il a d’abord exercé le métier de graphiste avant de se consacrer à l’écriture pour des séries d’animation. Le premier tome du Journal de Gurty est paru en 2015.

Le Journal de Gurty, Printemps de chien est un petit roman coloré et joyeux, parfait pour une lecture d’été ! On peut le lire dès l’âge de 8 ans et il est paru en avril 2018 aux Editions Sarbacane.

L’histoire

Rien ne va plus, la famille Caboufigue, a décidé de raser les arbres pour laisser passer le haut débit. Heureusement, Gurty va tout faire pour empêcher les voisins de détruire la nature et de chasser les animaux qui peuplent le jardin.

Sur la couverture on peut lire : "Gurty c’est de l’émotion, un zeste de folie, une pincée de philosophie", c’est exactement ce qu’en pense Victoria. Cette histoire de Gurty lui a permis de réfléchir à l’écologie tout en s’amusant.