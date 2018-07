Les enfants des livres. "La Guerre des Clans", coup de cœur d'Émeline

"Retour à l'état sauvage", Cycle 1, Livre 1 de la série "La Guerre des Clans", d'Erin Hunter (POCKET JEUNESSE)

Retour à l’état sauvage, est le premier livre du cycle 1 de la série La Guerre des Clans, d'Erin Hunter, traduite de l’anglais par Cécile Pournin, aux éditions Pocket Jeunesse.

Une histoire de chats

Rusty est un beau chat roux qui vit confortablement dans une famille. Mais voilà, la forêt n’est pas loin et l’appel se fait sentir… Un jour il décide de franchir la lisière des bois et c’est là que tout commence.

Rusty fait la connaissance des membres du Clan du Tonnerre qui lui proposent de devenir l’un de leurs apprentis guerriers. À partir de là, Rusty va devoir prouver qu’il mérite d’avoir été choisi et faire oublier "qu’il n’est qu’un chat domestique". Il va apprendre la vie sauvage, les lois des territoires, les spécificités des trois autres clans qui peuplent la foret et les coutumes de la "famille" dont il fait désormais partie sous le nom de Nuage de feu.

Rusty, même s’il est apprenti et malgré sa différence avec les autres, puisqu’au départ c’est un chat domestique, va se révéler être un vrai guerrier et saura gagner la confiance des membres du clan.

Alors si vous êtes conquis comme Émeline par ce premier tome, paru en 2007, vous ne serez pas déçu, il existe déjà quatre cycles de six livres chacun ! Le deuxième livre du 5e cycle vient de sortir en mars 2018. Il s’intitule Coup de tonnerre. Et, patience, le troisième tome est prévu pour octobre...

"La guerre des clans", Cycle 5, Livre 2, "Coup de tonnerre", d'Erin Hunter (POCKET JEUNESSE)

Émeline a 12 ans et elle est laborantine au Labo des histoires. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits pour des jeunes de moins de 25 ans, et on en trouve partout en France.

D'autres idées de lectures

Après les chats, parlons des rats...

Rat et les animaux moches, de Sibylline, Capucine et Jérôme d'Aviau, éditions Delcourt (mai 2018) : un album en noir et blanc entre la BD et la gravure. C'est l'histoire de Rat et de sa nouvelle vie dans le village des animaux moches. Une belle aventure drôle et sensible sur le regard des autres et la tolérance.À partir de 8 ans.

"Rat et les animaux moches", de Sibylline, Jérôme d'Aviau et Capucine (DELCOURT)

Et aussi des éléphants...

Groléfant & Tit'Souris, Histoires (de) bêtes, éditions Didier Jeunesse (mai 2018). Petites saynètes pleines d'humour qui mettent en scène l'amitié improbable entre une petite souris et un gros éléphant. Album à partir de 5 ans.

Et pour les jeunes apprentis lecteurs, Le cochon dans l'escalier, de Christian Oster et Thomas Baas, éditions Folio Cadet. L'histoire d'un cochon qui se prend juste pour un roi !