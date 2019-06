Les enfants des livres. "Hôtel Heartwood", le coup de cœur de Mira

"Hôtel Heartwood", de K. George (EDITIONS CASTERMAN)

Mira, 12 ans, présente Une maison pour Mona, le tome 1 de la série Hôtel Heartwood, de Kallie George, aux éditions Casterman. Le tome 1 est traduit de l'anglais par Béatrice Didiot, il est iIllustré par Stéphanie Graegin (octobre 2018).

La série “Hôtel Heartwood” se décline au fil des quatre saisons :

Tome 2, Un hiver si doux

Tome 3, Ensemble c'est mieux

Tome 4, Enfin l'été, à paraître le 3 juillet 2019

Un drôle d’hôtel qui se cache au cœur de la forêt

Mona la souris a atterri dans cet endroit luxueux et chaleureux un jour de tempête. Elle s’y sent tellement bien qu’elle va s’y installer ! D'ailleurs, voici la devise de l'Hôtel Heartwood : "Nous croyons à la sécurité et au respect, pas à la force des crocs et des griffes". Une histoire attachante, comme Mona la souris, à suivre au gré des saisons pour des jeunes lecteurs de 8 à 12 ans qui aiment les animaux.

Le labo des histoires

Mira a 12 ans, elle est laborantine au Labo des histoires de Versailles. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

D'autres idées de lectures

Le monde de Nedarra, Tome 1, Celle qui reste, de Katherine Applegate. (Seuil, à partir de 9 ans - mai 2019)

Une nouvelle série qui va forcément plaire elle aussi à Mira : encore une histoire d'animaux qui vivent dans un monde fantastique et déchiré par la guerre, le monde de Nedarra. Les humains, tout-puissants, massacrent tous ceux qui pourraient s'opposer à leur domination. Les "dairnes", chiens aux capacités extraordinaires sont les premiers menacés. Byx est peut-être la dernière de son espèce et tente courageusement de retrouver les siens.

Voici la lecture des premières lignes...

"Le monde de Nedarra", de K. APPLEGATE (ÉDITIONS DU SEUIL)

Emma et le monde en couleurs, de Geneviève Brisac et illustré par Bruno Salamone. Mini Poulpe (mai 2019).

Emma s'ennuie et trouve tout gris. C'était avant sa rencontre avec Micha, un petit garçon lumineux et Plouk, un petit koala facétieux avec qui elle décide de partir à l'aventure. Au fil de leurs rencontres le monde deviendra plus coloré et plus gai, parce qu'ensemble c'est trois fois mieux ! Cet album coloré fait partie d'une nouvelle collection à découvrir aux éditions Poulpe Fictions : Mini Poulpe, qui s'adresse aux lecteurs débutants de 7-8 ans.

Deux autres petits romans illustrés à lire dans cette même collection :

Tarzan, poney méchant, mon meilleur ennemi, de Cécile Alix et illustré par Louis Thomas

Le Prince et la grenouille, de Gilles Abier et illustré par Maud Begon

"Emma et le monde en couleurs", de G. Brisac, illustré par B. Salamone (EDITIONS POULPE FICTIONS)

C'est moi le plus fort, de Mario Ramos, collection Pastel, de l'Ecole des loisirs

Qui est le plus fort ? Devinez la réponse de tous les petits habitants de la forêt à Maître Loup... Tous ? Non, seul "l'espèce de petit crapaud" ose lui tenir tête et il ne va pas être déçu !

Cet album est aussi le fruit d'un partenariat avec Inclood, une application gratuite qui propose une lecture bilingue, Français-LSF (Langue des Signes Française). L'Ecole des loisirs propose ainsi 5 albums adaptés en langue des signes. Une superbe nouvelle, nous pouvons tous partager les mêmes histoires !

"C'est moi le plus fort", de M. Ramos (PASTEL / L'Ecole des loisirs)