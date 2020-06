Les enfants des livres. La saga fantastique "Les chroniques de Prydain" et le chapitre 11 du journal des enfants !

Chapitre 11, "Au Château", illustration de Luc Desportes (LUC DESPORTES)

"Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et vous invitent à suivre leur Journal sur le web. Créé pendant le confinement, Le journal des enfants (confinés) des livres est devenu :

Le journal des enfants (déconfinés) des livres

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce journal, et les sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, chaque dimanche depuis les débuts de la pandémie, Le journal des enfants (confinés) et maintenant (déconfinés) des livres propose un nouvel épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"Au Château" est le titre du dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, écrit par Noam.

Voici le onzième chapitre du Journal des enfants (déconfinés) des livres

Onzième chapitre signé Mira, 13 ans

Le coup de coeur de Mira

Mira présente Les chroniques de Prydain, de l'auteur américain Lloyd Alexander, traduction Marie de Prémonville, éditions Anne Carrière (tome 3 à paraître en juin et à lire à partir de 10 ans). Cette série, écrite dans les années 60, est un best seller, elle compte plus de 10 millions de lecteurs dans le monde. Elle a même été adaptée en 1985 par Walt Disney sous le nom de Taram et le chaudron magique.

Pour la première fois, cette histoire est publiée en France, et dans son intégralité, 5 tomes au total, grâce aux éditions Anne Carrière. Le premier tome, Le Livre des Trois, nous ouvre les portes d'un royaume fantastique où l'on suit le jeune Taram, un apprenti porcher...

J'ai lu cette série d'une traite, en plus je l'ai trouvée passionnante et pleine de suspens. Mira

Tome 1, Le Livre des Trois (janvier 2020)

Tome 2, Le chaudron noir (février 2020)

Tome 3 Le château de Llyr (juin 2020)

Tome 4 Taram chevalier errant (sortie juillet 2020)

Tome 5 Le Haut Roi (sortie prévue en octobre 2020)

"Les chroniques de Prydain", tome 1, "Le livre des trois", de L. Alexander (ANNE CARRIERE EDITIONS)

Un autre coup de coeur de Mira à réécouter

Mira a partagé ce coup de coeur avec Rayan et ils interrogent Jean-Louis Étienne au sujet de son livre illustré L'enfant qui marche

L'occasion de lui poser des questions sur ses défis d'explorateur mais aussi, sur les enjeux des questions climatiques, et c'est à réécouter en suivant ce lien.

"L'enfant qui marche", de J-L Etienne, F. Thinard et M. N'Guessan (EDITIONS PLUME DE CAROTTE)

Et d'autres idées de lectures

Le conseil de Thépohile, 16 ans

L'Odyssée d'Hakim, de la Syrie à la Turquie, de Fabien Toulmé, éditions Delcourt, collection Encrages (le dernier tome, le troisième vient de paraître).

"Dans le premier tome de cette bande dessinée, on fait la connaissance de Fabien, un homme marié et père d'un enfant, qui va décider d'en apprendre plus sur l'immigration en France. Il va rencontrer Hakim, un syrien de 30 ans qui a immigré pour fuir la guerre dans son pays et il va raconter son histoire à Fabien."

Les illustrations sont simples mais très parlantes et représentent très bien les décors ainsi que les personnages. Les récits de Hakim sont toujours très captivants et très faciles à comprendre, sans donner de détails inutiles en étant toujours directs et précis, ce qui en fait une bande dessinée facile à comprendre pour tout le monde, même si on ne connaît rien à l'histoire de la Syrie. Théophile

"L'odyssée d'Hakim, de la Syrie à la Turquie", de F. Toulmé (© Éditions Delcourt, 2018 -­‐ Toulmé)

Et encore des bulles...

20 ans... c'est beau la jeunesse !

Et c'est l'âge de la série PROFS, chez Bamboo éditions. Avec plusieurs millions d'albums vendus, deux films pour le cinéma (un troisième est en préparation), cet album anniversaire est un vrai cadeau pour tous les fans et ceux à venir ! Dans cet album inédit, vous trouverez notamment 22 planches commentées par les auteurs, une nouvelle histoire écrite par Erroc et Sti et illustrées par... pas moins de 20 dessinateurs des éditions Bamboo !

"Les PROFS, 20 ans", Erroc & Sti, Pica, Léturgie & Co (BAMBOO EDITION)

À noter dans votre agenda, dimanche 30 août 2020, dans Les enfants des livres nous recevons Erroc pour parler des PROFS, car ce sera bientôt La rentrée des clash !

Et encore un Prix...

Elle avait déjà reçu le Prix Vendredi puis le Prix des Imaginales 2020 dans la catégorie Jeunesse pour ce même roman ! C'est à nouveau Flore Vesco qui est lauréate du Prix Sorcières 2020 dans la catégorie "Carrément passionnant maxi" avec L’Estrange malaventure de Mirella (L’École des loisirs - avril 2019).

LES ENFANTS DES LIVRES - Flore Vesco présente son roman --'-- --'--

"L'Estrange Malaventure de Mirella", de F. Vesco (L'école des loisirs)

Avec kibookin.fr

Retrouvez encore plus d'idées à lire sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à soi !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Info "lecture sur le web"

J.K. Rowling offre à ses lecteurs les premiers épisodes de L’Ickabog, un conte dans un pays imaginaire, qu'elle avait écrit pour lire à voix haute à ses enfants quand ils étaient petits. L’histoire, à lire à partir de 7 ans, compte 34 épisodes au total, diffusés chaque jour jusqu’au vendredi 17 juillet.

Parallèlement, un concours de dessin est organisé pour illustrer tous ces chapitres. Les gagnants verront leur dessin illustrer la version imprimée de L’Ickabog à paraître en novembre 2020, chez Gallimard Jeunesse pour l’édition française.

Lecture et informations sur ce concours sur le site de Gallimard ou en suivant ce lien. Dans une démarche caritative, J.K. Rowling s’est engagée à reverser la totalité des droits d’auteur de L’Ickabog à des associations aidant ceux qui ont souffert de la pandémie.

"The Ickabog", de J.K.Rowling (© J.K. Rowling Website Limited 2020)

Bonne lecture à tous et bonne fête à toutes les mamans !