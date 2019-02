Les enfants des livres. L’explorateur Jean-Louis Étienne invité pour le livre illustré "L'enfant qui marche"

"L'enfant qui marche", de J-L Etienne, F. Thinard et M. N'Guessan (EDITIONS PLUME DE CAROTTE)

Dans un communiqué datant du mercredi 6 février 2019, l’organisation météorologique mondiale (OMM) a confirmé que les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Selon le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, "L’Arctique se réchauffe à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, et une quantité de glace considérable a déjà fondu".

Mira et Rayan interrogent Jean-Louis Étienne au sujet de son livre illustré L'enfant qui marche ; l'occasion de lui poser des questions sur ses défis d'explorateur mais donc, aussi, sur les enjeux de ces questions climatiques.

Pour la première fois, Jean-Louis Étienne raconte sa vie aux enfants

Et quelle vie ! Ou plutôt même, quelles vies au pluriel ! Jean-Louis Étienne est médecin et grand explorateur, il a participé à de nombreuses expéditions dans l’Himalaya, au Groenland, en Patagonie. En 1986, il est le premier homme à atteindre le Pôle Nord en solitaire avec un traîneau en 63 jours. Aujourd’hui il enchaîne les expéditions polaires à des fins de recherches scientifiques et prépare un nouveau projet avec le Polar Pod.

L'enfant qui marche retrace le parcours de ce grand aventurier dans l'âme depuis sa plus tendre enfance. Avant d'être celui que nous connaissons aujourd'hui, il a été ajusteur de métaux, rugbyman, médecin spécialiste de nutrition et de biologie du sport. Ce livre est une très belle leçon de vie et de courage de celui qui sait nous alerter sur les problèmes environnementaux actuels.

"Les enfants des livres" ont aussi aimé

D'autres livres qui parlent eux aussi d'aventure...

Une vie avec Alexandra David-Néel, de Fred Campoy et Mathieu Blanchot, éditions Grand Angle (septembre 2018)

C'est le troisième tome, sur une série qui en comptera quatre au total, de cette bande dessinée de la plus grande exploratrice française :

Louise Eugénie Alexandrine Marie David, plus connue sous le nom d’Alexandra David-Néel, est née en 1868 à Saint-Mandé. Elle est fille unique et toute jeune, Alexandra a déjà un caractère bien trempé et un désir d’émancipation très prononcé. Elle participe notamment au journal féministe créé en 1897 par Marguerite Durand : La Fronde.

Elle mène une carrière de cantatrice qui lui permet de faire le tour du monde et elle épouse Philippe Néel de Saint-Sauveur en 1904. C’est à l’âge de 21 ans, lors d’une visite au musée Guimet à Paris, qu’Alexandra découvre sa vocation bouddhiste. Lors de son troisième périple en Inde, la voyageuse annonce à son mari qu'elle veut partir 18 mois.

En fait, son séjour durera plus de 14 ans ! Alexandra David-Néel est "la première femme à être entrée dans Lhassa", alors totalement interdite aux étrangers et encore plus aux femmes. Elle meurt à l'âge de 101 ans, dans sa maison de Digne-les-Bains, "Samten Dzong", "forteresse de la méditation", où elle a rédigé ses mémoires.

"Une vie avec Alexandra David-Néel", tome 3, de F. Campoy et M. Blanchot (EDITIONS GRAN ANGLE)

Et derrière les nuages, le roman de Pascale Perrier, éditions la Joie de Lire (juin 2018, à lire à partir de 15 ans).

Comment se reconstruire après le décès accidentel de son meilleur ami lors d'une ascension sur l'aiguille d'Argentière ? Un livre sur l'amitié, la perte, la reconstruction et par-dessus tout, sur l'amour de la montagne !

"Et derrière les nuages" de Pascale Perrier (EDITIONS LA JOIE DE LIRE)

Apoutsiak, le petit flocon de neige, de et lu par Paul-Émile Victor et sa fille, Daphné Victor. (CD qui accompagne cet album)

70 ans après sa première publication, les éditions du Père Castor proposent une jolie réédition collector pour tout connaître de la vie du jeune esquimau Apoutsiak. (novembre 2018, à partir de 5 ans).

"Apoutsiak, le Petit Flocon de Neige", de P-E Victor. (EDITIONS DU PÈRE CASTOR)

"Apoutsiak, le petit flocon de neige" - Extrait du CD qui accompagne l'album aux éditions du Père Castor, lecture de Paul-Emile Victor --'-- --'--

La poule qui fit le tour du monde, de Guirec Soudée, éditions Hachette Enfants (janvier 2019, un album à lire à partir de 6 ans).

L'histoire très drôle et impressionnante de ce jeune marin, Guirec Soudée, qui s'est embarqué avec la pimpante Monique, une jolie poulette, pour une aventure arctique. Ensemble, ils ont parcouru 17 500 milles marins à la voile, la navigation a duré 1 300 jours, et Monique aura pondu 1 040 œufs tout au long du périple... de quoi faire une sacrée omelette !

"La poule qui fit le tour du monde", de G. Soudé (EDITIONS HACHETTE ENFANTS)

Minuscule, les mandibules du bout du monde à la loupe, de Julien Dupuis aux éditions Castelmore.

Un album coloré pour découvrir toutes les coulisses du film dont le numéro 2 est à l'affiche depuis le 30 janvier 2019.

"Minuscule" de J. Dupuy (EDITIONS CASTELMORE)

Et le petit clin d'œil pour la Saint-Valentin !

Monsieur et Madame, les indémodables, sont de retour et, petits comme grands, on n'y résiste pas ! Tout d'abord avec une nouvelle collection inédite pour faire le tour du monde. Et forcément, ça commence par Paris.

Et surtout, voici le petit dernier, plein de mots tendres pour fêter les amoureux, il s'intitule Je t'aime bien sûr ! Chez Hachette Jeunesse (janvier 2019).

"Les Monsieur et Madme, Je t'aime" de R. Hargreaves (EDITIONS HACHETTE JEUNESSE)

Le Labo des histoires

Mira et Rayan ont 11 ans tous les deux. Mira est laborantine au Labo des histoires de Versailles et Rayan à celui de Paris.

Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.