Les enfants des livres. "Killer T", rencontre avec Robert Muchamore pour son nouveau thriller explosif !

KILLER T, de Robert Muchamore, traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec, éditions Casterman (à lire à partir de 13 ans - octobre 2019)

Après Cherub, voici le nouvel héros de Robert Muchamore : il se nomme Harry. Ce jeune anglais, passionné de journalisme, a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie à Las Vegas. Il se sent plutôt perdu. Il se lie d'amitié avec Charlie, une jeune fille fan d'explosifs, accusée à tort, il y a quelques années, d'avoir mis une bombe au lycée. Avec elle, il va mener une enquête pour déjouer une menace : le Killer T, un virus mortel qui s'attaque aux gènes humains, et dont des terroristes ont fait leur arme pour réclamer une rançon.

Anna, 13 ans, a dévoré ce roman dont les thèmes sont l'amitié, la manipulation génétique, les lobbys et les fake news.

Harry et Charlie, le journaliste et la chimiste, forment un duo forcément explosif dans ce thriller plein de rebondissements !

Extrait lu avec Anna :

Extrait lu avec Anna :

Et voici la version intégrale de l'interview avec Robert Muchamore :

Et voici la version intégrale de l'interview avec Robert Muchamore :

Le labo des histoires

Anna a 13 ans, elle est laborantine au labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

D'autres idées à lire

Le Prix Vendredi 2019

Le jeune Prix Vendredi fête ses 3 ans ! Créé pour valoriser le dynamisme et la qualité de création de la littérature jeunesse contemporaine, il est destiné aux plus de 13 ans.

Le jury du Prix Vendredi, composé de Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), Philippe-Jean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie Desplechin (auteure), Sophie Van der Linden (auteure et critique littéraire) ; et Nathalie Riché (critique littéraire, Allonz’enfants), avait sélectionné dix titres :



- Ce que diraient nos pères, Pascal Ruter, Didier jeunesse

- Dans la maison, Philip Le Roy, Rageot

- Fraternidad, Thibault Vermot, Sarbacane

- L'Estrange Malaventure de Mirella, Flore Vesco, l'Ecole des loisirs

- La bonne aventure, Fabrice Colin, Talents Hauts

- La mémoire des couleurs, Stéphane Michaka, PKJ

- Premier arrêt avant l'avenir, Jo Witek, Actes Sud junior

- River, Claire Castillon, Gallimard jeunesse

- Surf, Frédéric Boudet, MeMo

- Un si petit oiseau, Marie Pavlenko, Flammarion

Cette année c'est Flore Vesco qui a remporté ce Prix pour son roman L'estrange malaventure de Mirella, éditions L'Ecole des loisirs, collection Medium+.

Écoutez Flore Vesco qui vient de recevoir son Prix :

LES ENFANTS DES LIVRES - Prix Vendredi Flore Vesco --'-- --'--

"L'estrange malaventure de Mirella", de F. Vesco (L'école des loisirs, Medium+)

226 bébés, est le dernier "bébé" de Flore Vesco. Il est illustré par Stéphane Nicolet et il est paru chez Didier Jeunesse (à lire à partir de 8 ans)

C'est l'histoire totalement farfelue de Chrysostome, dit Bert, un fringant septuagénaire, qui reçoit dans son jardin "un lâcher" de bébés par des cigognes. Mais que va-t-il pouvoir bien faire de tous ces nourrissons, bambins, boutchous, ptiots, lardons, minouchets, bavouilleux, rondouilloux, touchatous, gigotons... et j'en passe... lui qui tient tant à sa vie paisible ?

A travers des contes revisités, une écriture pétillante et malicieuse, à vous de le découvrir, et, promis, vous allez bien rire !

"226 bébés", de F. Vesco, illustré par Stéphane Nicolet (EDITIONS DIDIER JEUNESSE)

Un monde de chapeaux, Un monde de lunettes, Un monde de chaussures.

Pour les "presque plus" bébés, et même si on est grand, on craque littéralement pour ces albums signés Olympe Perrier, illustrés par Alexandra Pichard, et parus aux éditions Magnard Jeunesse ( à partir de 2 ans).

Une phrase sur chaque page, une page à déplier et le tour est joué, des milliers de choses à évoquer, à raconter, ou juste pour le plaisir de découvrir et s'amuser !

"Un monde de chapeaux", de O. Perrier et illustré par A. Pichard (MAGNARD JEUNESSE)

Une histoire et... Oli... et youpiiii !!!

Qui a déjà eu un poisson rouge ? Qui s'est trouvé bien embêté au moment fâcheux de son décès ? Hors de question de le jeter à la poubelle ! C'est le point de départ de l'histoire imaginée par Delphine de Vigan, Nadine et Robert les poissons rouges, illustré par Sess : Titou et son papa souhaitent trouver une belle sépulture pour Nadine, le poisson rouge qui semble bel et bien mort, et aussi par respect pour son compagnon de bocal, Robert, qui est reste seul et triste ! Alors main dans la main, père et fils vont partir ensemble dans Paris à la recherche d'un bel endroit de repos...

Olga, le canard, et le petit garçon battu, de Geneviève Brisac ; Les bonnes résolutions du père Noël, de François Morel ; Invisible Max, de Zep, sont les trois autres histoires originales à lire le soir, avant de s'endormir. Coéditées par les éditions Radio France et Michel Lafon, elles sont aussi à écouter, en moins de 10 minutes, en podcast sur France Inter ! (à partir de 5 ans)