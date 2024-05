VRAI OU FAUX. Le Festival de Cannes rapporte-t-il plus qu'il ne coûte ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

À quelques jours de l'événement, le maire de Cannes affirme que le festival international du film "rapporte au pays, ça ne coûte pas". Et c'est vrai qu'il rapporte plus qu'il ne coûte, quand on compare le budget du festival à toutes les retombées économiques.

À quelques jours du Festival de Cannes, un collectif de travailleurs du cinéma appelle à la grève. Projectionnistes, programmateurs ou encore chargés de billetterie dénoncent la précarité grandissante de leurs métiers. La grève pourrait "perturber l'événement", a expliqué le collectif. Cela n'a pas manqué de faire réagir le maire de Cannes, David Lisnard : "J'appelle chacun à la décence, on a le plus grand festival culturel au monde, on peut ne pas l'aimer, ne pas aimer l'entre-soi qu'il y a parfois dans cet unives, mais ça rapporte au pays, ça ne coûte pas", a-t-il lancé sur Europe 1. Le Festival de Cannes rapporte-t-il plus qu'il ne coûte ?

Un budget de 35 millions d'euros

C'est vrai. Si l'on compare le budget de l'événement et toutes les retombées économiques, le Festival de Cannes rapporte même beaucoup plus qu'il ne coûte. Le budget de l'événement s'élève à 35 millions d'euros, indique la direction du Festival à franceinfo. Cela comprend le festival mais aussi le marché du film, le plus grand marché au monde, dans lequel 600 producteurs et distributeurs se rencontrent.

Le budget couvre tout un tas de dépenses, notamment le personnel, les équipes administratives, artistiques, les équipes d'accueil ou encore les équipes techniques. Il y a aussi des frais logistiques, de réception ou encore des dépenses techniques. Le tapis rouge notamment, qui fait 60 mètres de long et qui est changé chaque jour.



La moitié de ces dépenses sont couvertes par des subventions publiques : du ministère de la Culture, de la ville de Cannes, de la région ou encore du département. Il y a également des sponsors, comme L'Oréal, BMW ou Mastercard. Des droits télévisés aussi. Et bien sûr les revenus des exposants du marché du film, qui paient une "inscription" et les revenus de la billetterie. L'an dernier, 220 000 entrées en salle ont été distribuées.

Des retombées économiques estimées à plus de 200 millions d'euros

Mais les retombées économiques du festival vont bien au-delà. D'abord parce que l'événement fait travailler des entreprises locales ou nationales. Ensuite, parce que, au moment du festival, la population de Cannes est multipliée par trois. Tous ces visiteurs prennent le train, l'avion, mangent au restaurant, dorment à l'hôtel, font des visites ou, pour certains, réservent un yacht ! Par exemple, plus de 80 000 nuitées sont réservées dans les hôtels pour l'occasion, indique la mairie de Cannes. Une édition normale du festival correspond en moyenne à 20% du chiffre d'affaire annuel des hôteliers, insiste-t-elle, citant le syndicat de l'hôtellerie.

Avec toutes ces données, la ville de Cannes a évalué l'ensemble des retombées économiques en 2023 à plus de 200 millions d'euros.