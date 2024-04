Omar Sy, Eva Green, Hirokazu Kore-eda... Découvrez le jury du Festival de Cannes 2024

Depuis décembre, on connaissait l'identité de la présidente du 77e jury du Festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai : Greta Gerwig. Restait à connaître la composition de l'équipe qui épaulera la réalisatrice américaine de Barbie. Huit jurés viennent d'être désignés pour arbitrer la sélection officielle du festival :

la scénariste et photographe turque Ebru Ceylan ,

, l'actrice américaine Lily Gladstone ,

, l'actrice française Eva Green ,

, la réalisatrice et scénariste libanaise Nadine Labaki ,

, le réalisateur, producteur et scénariste espagnol Juan Antonio Bayona ,

, l'acteur italien Pierfrancesco Favino ,

, le réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda ,

, l'acteur et producteur français Omar Sy.

Samedi, dans sa ville natale de Trappes, en région parisienne, Omar Sy a inauguré un cinéma à son nom. Deux jours plus tard, le voici juré du Festival de Cannes, preuve que, de Intouchable à la série Lupin, l'acteur, qui partage sa vie entre la France et les Etats Unis, est devenu une star mondiale.

Omar Sy à l'avant premiere de "The Book of Clarence" à Los Angeles, en Juin 2024 (MICHAEL TRAN / AFP)

Eva Green connaît, elle aussi, une carrière aussi hollywoodienne que française, qui l'a conduite de la caméra de Ridley Scott (Kingdom of Heaven) à celles de Martin Campbell (Casino royal) et Martin Bourboulon (Les Trois Mousquetaires). A Cannes, elle siègera avec la scénariste et photographe turque, Ebru Ceylan, connue plus particulièrement pour avoir coécrit la Palme d'or 2014, Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan.

Lily Gladstone, elle, a été révélée grâce à Martin Scorsese. Native des tribus Pieds-Noirs et Nez-Percés, elle est la première Amérindienne à avoir été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice, pour son rôle dans Killers of the Flower Moon. L'Italien Pierfrancesco Favino a, pour sa part, tourné sous la direction de Ron Howard, Marco Bellocchio et Gianni Amelio.

Trois réalisateurs aux côtés de Greta Gerwig

La réalisatrice libanaise Nadine Labaki fait figure d'habituée de la Croisette. Son premier film en tant que réalisatrice, Caramel, a été présenté à la sélection de la Quinzaine des réalisateurs en 2007. En 2018, toujours à Cannes, le Prix du Jury a été décerné à son cinquième long-métrage, Capharnaüm.

Elle retrouvera deux confrères, en la personne de l'Espagnol Juan Antonio Bayona, multi-primé avec une jolie collection de 17 Goyas et une nomination aux Oscars pour son dernier film Le Cercle des neiges. Il est aussi mondialement connu pour avoir réalisé le cinquième volet de la série de films Jurassic Park, baptisé Jurassic World : Fallen Kingdom. Le jury est complété par une illustre Palme d'Or, le Japonais Hirokazu Kore-eda Hirokazu, qui, en 2018, avec Une affaire de famille, a remporté la récompense suprême du Festival.

Le jury décernera la Palme d'or à l'un des 22 films en compétition, qui succédera à Anatomie d'une chute, de Justine Triet, récompensé par le jury de Ruben Östlund en 2023. Le palmarès sera révélé le samedi 25 mai sur les antennes de France Télévisions.