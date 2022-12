Finale du Mondial au Qatar, retour du Covid en Chine et rentrée scolaire de janvier décalée d'une journée... Le Vrai du Faux Junior

Le vendredi à 14h21 et 16h23

Cette semaine dans le "vrai du faux Junior", les élèves s'interrogent sur le stade qui accueillera la finale de la Coupe du monde, sur l'explosion du nombre de cas Covid en Chine et sur la rentrée des classes de janvier décalée.

La finale de la Coupe du monde au Qatar aura-t-elle lieu dans le plus grand stade du Qatar ? Y-a-t-il une explosion du nombre de cas Covid en Chine ? La rentrée scolaire de janvier va-t-elle être décalée ? Les élèves du collège Georges-Brassens de Taverny (Val-d'Oise) nous interrogent et nous leur répondons.

La finale du Mondial dans le plus grand stade de la péninsule arabique

Dimanche 18 décembre, la France affronte l'Argentine pour la finale de la Coupe du monde. C'est le stade de Lusail qui va accueillir ce match et Rubben se demande s'il s'agit "du plus grand stade du Qatar".

Franck Ballanger, journaliste à la Rédaction internationale de Radio France lui répond que le stade Lusail est même "le plus grand stade de la péninsule arabique avec plus de 80 000 places." Il ajoute que ce stade a été imaginé par le cabinet britannique d'architecte "Foster and Partners".

"Le stade de Lusail s'inspire de l'artisanat arabe traditionnel" explique Franck Ballanger et "petit détail amusant, il y aura en tout dix matchs qui se seront joués dans ce stade en comptant la finale et l'Argentine y aura joué cinq de ses sept matchs, alors que la France va le découvrir à l'occasion de la finale."

Explosion des cas Covid en Chine et rues désertées

Owen se demande "s'il est vrai qu'il y a beaucoup de cas de Covid en Chine ?"

Oui c'est le cas, les cas Covid explosent en Chine, en revanche impossible de donner des chiffres précis sur l'ampleur de l'épidémie, indique le ministère de la Santé chinois. Sébastien Berriot, correspondant permanent en Chine, à Pékin, témoigne de la situation sur place. Il explique que depuis qu'il est en Chine, "depuis un an et demi", il n'a jamais connu quelqu'un de positif au Covid. Sauf que depuis, "tous les jours, lorsque je contacte quelqu'un au téléphone, amis, ou collègues, tous les gens sont positifs", nous explique-t-il.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué que l'explosion du nombre de cas est intervenue bien avant l'arrêt des restrictions sanitaires qui est intervenu la semaine dernière, le mercredi 7 décembre.

Sébastien Berriot nous raconte aussi les conséquences de cette explosion des cas Covid en Chine avec ce qu'il voit sur place, à Pékin, capitale chinoise. Il explique "que les rues sont complètement désertes dans la capitale, car beaucoup de gens sont malades ou ont peur de sortir et d'attraper le Covid." En revanche, "les magasins sont quand même ouverts officiellement, pour ceux qui ont du personnel qui n'est pas malade, mais il n'y a quasiment pas de clients." Concernant les entreprises, "beaucoup sont à l'arrêt car une grande partie du personnel est malade", explique le correspondant en Chine de franceinfo. Concernant l'école, "elle n'a pas encore repris, certes il y a des cours en ligne, mais même dans les cours en ligne il y a très peu d'élèves", développe Sébastien Berriot. Les hôpitaux gèrent très difficilement l'afflux de patients malades, les médicaments contre la fièvre sont en pénurie dans le pays. Autre conséquence de cette flambée des cas de Covid, les colis sont entassés sur les trottoirs car beaucoup de livreurs sont malades au moment même où les commandes en ligne sont en hausse.

La rentrée des classes de janvier décalée d'un jour

Owen se demande si la rentrée des vacances de noël est bien repoussée par ce que les parents "vont boire de l'alcool".

Oui la rentrée des vacances de Noël est bien repoussée d'une journée. Les élèves rentreront cette année le mardi 3 janvier au lieu du lundi 2 janvier. Thomas Gireaudau, journaliste éducation à franceinfo, explique que "les réveillons de Noël étant des soirées traditionnellement très alcoolisées, il a été décidé de décaler la rentrée d'une journée pour des raisons de santé publique et de sécurité routière". L'idée est de laisser le temps aux gens de rentrer sans se précipiter.

Néanmoins Thomas Gireaudau rappelle que le lundi 2 janvier sera "rattrapé plus tard, lors des vacances d'été". Les élèves partiront donc en vacances d'été le vendredi 7 juillet au soir au lieu du jeudi 6 juillet.