Chine : après l'abandon des restrictions contre le Covid-19, le nombre de cas augmente

Une semaine après la fin de la politique zéro-Covid en Chine, les cas de coronavirus se multiplient, mercredi 14 décembre. La capitale, Pékin, est très touchée.

À Pékin (Chine) et dans tout le pays, les barrières zéro-Covid ont été levées, mercredi 7 décembre. Pour la première fois depuis trois ans, les habitants pouvaient circuler normalement. Une semaine après cette décision, mercredi 14 décembre, les écoles et les centres commerciaux de Pékin sont fermés. Avec ce changement, les habitants sortent moins : soit ils sont malades, soit ils craignent le virus.

Une explosion des cas

Si le confinement n'est plus imposé par les autorités, les Chinois restent tout de même chez eux. Les commandes en ligne se multiplient, les entrepôts sont pleins, ainsi que les trottoirs sur lesquels s'empilent les colis. "On n'est plus assez nombreux pour tout distribuer", se plaint un livreur. En une semaine, le nombre de cas a explosé dans la capitale, et les malades partagent leurs symptômes depuis chez eux. D'autres villes chinoises sont moins frappées par l'épidémie que la capitale. Selon certains experts, un tiers de la population serait déjà atteinte.