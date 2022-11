"Food-court", à l'occasion de l'ouverture d'un temple du food à Paris

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

3500 mètres carrés pour un temple de la nourriture rapide, le Food Society vient d'ouvrir à Paris. 15 styles de restauration, un lieu ouvert 7 jours sur 7, pour manger comme on veut. Certains chefs y ont installé leur propre corner, comme Adrien Cachot ou Mory Sacko.

Cette abondance est-elle compatible avec la qualité ? Thierry Marx apprécie, en tous cas : "Inspirés de l'Asie, ces food-courts doivent être le lieu d'expression de tous les terroirs, pas seulement étrangers. Sur la qualité, il faut voir comment sont sourcés les produits, de quelle agriculture ils proviennent, mais je pense que ces jeunes chefs auront à cœur de proposer de bons produits, agréables à manger et agréables à payer."

La société devient nomade

Que dit cette pratique de de notre rapport à l’alimentation ? Sans doute une forme de nomadisme de la société. Les repères ont changé, ils ne sont plus fixés ni par le lieu, ni par l'heure. On mange quand on en a envie, et on y perd un peu la notion de partage et de commensalité.

On arrive, on s’assoie, on scanne un QR code pour choisir, et un SMS nous prévient quand le plateau est prêt. "Il n'y a pas de rupture de lien avec le cuisinier, rassure Thierry Marx. On va quand même voir la main qui nous nourrit. Je pense qu'il faut être bienveillant avec ces établissements qui offrent l'accès à une nouvelle gastronomie."